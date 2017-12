Los barceloneses se muestran hartos: “Volvemos al punto inicial y eso significa estar aún peor que antes”

A Cataluña no le caído el gordo este 22 de diciembre, jornada post-electoral. Así de desafortunados se sienten los barceloneses con los que ha hablado OKDIARIO. En la ciudad de Barcelona el bloque constitucionalista sí ha alcanzado la mayoría absoluta, algo que queda reflejado en las calles de la Ciudad Condal. Incertidumbre, preocupación e incluso miedo, son las palabras más repetidas entre los vecinos de la ciudad.

“Estamos igual que antes. Personalmente tengo un poco de miedo por la situación, pero bueno, ya veremos. No sé cómo hemos llegado a este punto”, señala una mujer. “Esto es más de lo mismo. Todos esperábamos que fuese un día que significara algo, en el que hubiera un cambio, una evolución, sin embargo estamos igual, y por tanto estamos peor”, explica otro barcelonés a OKDIARIO.

“Se acerca otra vez un periodo duro”

“Estoy mal. Se acerca otra vez un periodo duro, espero que no tan duro como fue octubre para los ciudadanos catalanes no independentistas, pero bueno, espero que apuesten por el diálogo y que tengan una respuesta para todos los catalanes, no sólo para los independentistas”, afirma otra joven.

“Estamos con incertidumbre. Al final no es tanto los resultados sino qué combinatoria va a haber, y tendremos que ver si la CUP actúa de bisagra o va a exigir demasiado a Junts Per Catalunya y ERC. Un pacto entre los independentistas será negativo para Cataluña a largo plazo. La solución ideal pasa porque Madrid se ponga un poco más las pilas y propicie una negociación política”, opina otro catalán.

“Tenemos mucha incertidumbre. No creo que lleguemos a ningún sitio porque no hay ninguna voluntad por ninguna parte. Lo que no se puede hacer es saltarse la Ley, y a partir de ahí lo que no se puede es cuadrar el círculo por mandato democrático inventado de no se sabe dónde”, se muestra un indignado barcelonés.

“La situación es complicada políticamente, socialmente y económicamente”

“La situación es complicada políticamente, socialmente y económicamente. Me trastorna todo esto. La vecindad en la ciudad… Están pintarrajeando las calles y la situación es rara e intranquila”, subraya otro hombre.