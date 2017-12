elecciones cataluña

Las elecciones catalanas del 21 de diciembre han dejado imágenes patéticas en el ámbito del secesionismo. La recomendación de acudir a votar con alguna prenda amarilla (el color que simboliza el apoyo a los presos golpistas) ha sido entendida por algunos en exceso y las redes sociales se han divertido con sus atuendos, más propios de ‘pikachus’ con alma y plátanos con pies que de ciudadanos en el ejercicio de un derecho democrático. Hasta un ‘indepe’ se ha presentado con un pollo desplumado de collar.

La Junta Electoral Central fijó que los miembros de las mesas no podían llevar un lazo amarillo ya que consideran que es una forma de apoyo a los presos y se puede interpretar como propaganda electoral.

Pero los votantes tenían libertad absoluta para presentarse ante la urna como desearan. Distintas organizaciones separatistas, bajo el lema “hoy jugamos todos”, han llamado al electorado a votar con alguna prenda amarilla como expresión de rebeldía.

Algunos se lo han tomado tan en serio que se han presentado en el colegio electoral vestidos como el famoso Pokémon Pikachu.

El color amarillo ha sido también protagonista en los miembros del Parlamento Europeo que han estado en Barcelona. Martina Anderson, política irlandesa y expresidiaria por sus actividades en la banda terrorista del IRA, ha lucido un vestido totalmente amarillo.

Members of the European Parliament visit Catalonia on election day #21D Mark Demesmaeker, Martina Anderson and Marie-Pierre Vieu pic.twitter.com/brSzoUAzcn

— Catalan News (@catalannews) December 21, 2017