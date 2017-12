00.19. El líder ultraderechista flamenco Tom Van Grieken pide el voto para los independentistas este 21-D a través de un vídeo difundido en su cuenta de Twitter y subtitulado en catalán.

22.50. Rajoy, en la cena de Navidad del PP de la Comunidad de Madrid, ha lanzado un mensaje para el Govern que salga de las urnas este 21-D: si no cumple la Ley “ya sabe lo que pasa”.

22.37. Las últimas apuestas de los expertos: C’s 32 diputados, ERc 30, JxC 27, PSC 21, Comuns 10 y PP y CUP 8.

22.32. La ANC invita a sus seguidores a dejar una silla vacía con un lazo en recuerdo de los golpistas presos en las cenas familiares esta Navidad.

21.26. Agreden a un joven por quitar un lazo golpista: “Tocas uno más y te paro la cara, unionista de mierda”.

20.25. Xavi se viste de amarillo para votar por correo y pedir el voto independentista: “Es muy fuerte que en España haya presos políticos”

17:52. El CNI supervisará el recuento provisional y combatirá los posibles cibertaques

El Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), supervisará el recuento provisional de los resultados de las elecciones catalanas de mañana, dentro de un plan que ha puesto en marcha para evitar ciberataques y la desinformación o fake news en las redes sociales.

17:43. El PSOE envía 200 apoderados de apoyo al PSC para controlar que no haya pucherazos

El PSOE enviará a 200 de sus afiliados a ejercer de apoderados para vigilar el buen desarrollo de la jornada electoral del 21-D en Cataluña, han informado fuentes de la dirección del partido que encabeza Pedro Sánchez.

17:30. La Guardia Civil descubre que la jefa de “calidad democrática” del 21-D formó parte del golpe del 1-O

La Guardia Civil ha cazado el teléfono de la actual directora de Calidad Democrática de la Generalitat entre los números que fueron utilizados por los golpistas para eludir el control judicial en la fase final del 1-O. El nombre de este alto cargo es Laura Suñé Salvador y entre sus funciones se encuentra evaluar y promover la participación ciudadana en los cauces democráticos, entre ellos, por supuesto, en las decisivas elecciones de este 21-D.

15:33. Un candidato de ERC compara a los catalanes de “la tercera vía” con los judíos pronazis

El candidato de ERC Antoni Castellà, número seis de la lista de ese partido por Barcelona, ha comparado a los catalanes que apostarán por “la tercera vía” con los judíos que votaron en su día lo que querían los nazis para que eso los vinculara al sistema. Desde el PP, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha calificado ese comentario de “miserable”.

15:20. Unos separatistas insultan a Arrimadas: “¡Fascistas, fuera de nuestro barrio!”

La candidata de Ciudadanos a la Generalitat, Inés Arrimadas, ha sido increpada por varios independentistas cuando se encontraba paseando junto a su marido por la calle. “Cerda fascista fuera de Cataluña”, le han llegado a decir a la líder de la formación naranja.

15:15. Ramón Espinar llama “pija del Ibex” a Inés Arrimadas y en Twitter le crujen: “Especular con una VPO es de obreros”

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha llamado en las redes sociales “pija del Ibex” a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, lo que ha provocado que varios usuarios le hayan ridiculizado.

15:10. Banderas españolas inundan Barcelona, Lérida y otras ciudades catalanas en la víspera del 21-D

Barcelona, Lérida y varias ciudades de Cataluña han amanecido con multitud de banderas españolas, justo en la jornada de reflexión de este miércoles de cara a las elecciones autonómicas del 21-D, unos comicios que se presentan vitales para el futuro de la Comunidad Autónoma. Las enseñas nacionales se han colocado por todo el mobiliario urbano de las ciudades como las farolas o las paradas de autobús.

15:00. Carles Puigdemont se salta la ley y difunde un audio pidiendo el voto durante la jornada de reflexión

Entre las prohibiciones de la jornada de reflexión, está la de no hacer campaña y la de no pedir el voto, regulado por la Junta Electoral. Sin embargo, una vez más, la candidatura del ex presidente Carles Puigdemont se está saltando las leyes.

11:05. Fachin intentó ir con la CUP pero ya ha pactado un puesto en el futuro gobierno con ERC

El ex secretario general de Podemos en Cataluña, Albano-Dante Fachin, que dimitió hace poco más de un mes de su cargo, ha intentado formar parte de alguna de las candidaturas independentistas en las elecciones del 21-D. Aunque él siempre ha defendido que no era independentista, durante su mandato tuvo importantes discrepancias con la dirección federal de Podemos, encabezada por Pablo Iglesias, precisamente por la cuestión territorial catalana. Ahora, con el fin de volver a ocupar un escaño en el Parlament, se ha convertido en independentista para formar parte de las listas de la CUP.

10:49. Los Mossos también espiaron al juez barcelonés que ahora se halla muy grave en un hospital

Los golpistas manejaron información del juez Ramírez Sunyer, el instructor clave en la investigación del 1-O y de sus fases preparatorias. Lo hicieron tras detectar que sus seguimientos, pinchazos e investigaciones avanzaban a buen ritmo. Los responsables del golpe pidieron esa información a los Mossos, tal y como sospecha la Guardia Civil. A los mismos Mossos, comandados por el mayor Trapero que, además diseñaron todo un sistema de adiestramiento a los altos cargos de la Generalitat y a sus escoltas para bloquear el avance de la investigación judicial y frenar la captura de pruebas que por esas fechas realizaba la Guardia Civil bajo orden del Juzgado número 13 de Barcelona.

10:40. El Gobierno de Mariano Rajoy reforzará la presencia del Estado en Cataluña tras el 21D.

El objetivo es que determinados organismos públicos e instituciones trasladen su sede o tengan representación en la comunidad. El plan incluye una especial atención a la cultura, según explican fuentes conocedoras, con la apertura de museos de ámbito nacional o la celebración de encuentros de instituciones culturales de referencia. La intención es doble: por un lado, dar más visibilidad al Estado en Cataluña, y por otro, a Cataluña en el resto del país.

10.30. Los candidatos de Junts per Catalunya, Josep Rull y Jordi Turull, vuelven a la cárcel de Estremera para visitar a los golpistas

Los ex consellers Josep Rull y Jordi Turull, de Junts per Catalunya (JuntsxCat), que este miércoles regresan a la prisión de Estremera -de la que salieron a comienzos de este mes- para visitar a sus compañeros golpistas entre rejas Oriol Junqueras y Joaquim Forn.

10:20. La nº1 de Puigdemont en Gerona enloquece: “Los niños preguntan a sus padres: Mamá, ¿me dispararán?”

Gemma Geis, cabeza de lista de Junts per Catalunya (JxCat) en Gerona, ha utilizado a los niños de Cataluña para pedir el voto de los independentistas, afirmando que “tienen pesadillas y miedo de la policía” y que les preguntan a sus padres “mamá, ¿me dispararán?”.

10:16. Como informa OKDIARIO, Elsa Artadi, la cerebro de Puigdemont el 1-O, se coge “días propios” para irse a Bruselas a hacer campaña.

Elsa Artadi hizo acto de presencia en Bélgica para preparar la campaña electoral de JxCAT de la mano de su jefe durante el golpe del 1-O y jefe también actual, Carles Puigdemont. Lo hizo los días 17 y 28 de noviembre sin perder sueldo de su cargo público en la Generalitat porque lo justificó con “días propios”.

Ya sólo falta un día para que se celebren las elecciones autonómicas en Cataluña del 21D. En las calles aumenta la crispación y la división entre los separatistas y los constitucionalistas, como ha ocurrido en el municipio de Hospitalelt de Llobregat (Barcelona).

Aumenta la división entre los independentistas. En las redes sociales ERC está difundiendo un cartel en el que vinculan a Carles Puigdemont con la trama corrupta de CDC bajo los mandatos de Artur Mas y Jordi Pujol. En el mismo, sitúan a Oriol Junqueras en la misma posición que los ex presidentes de la Generalitat, Francesc Macià y Lluís Companys.

“Yo no me he movido de donde estaba”, ha asegurado Puigdemont para contestar a las críticas que le lanzó Junqueras por su fuga a Bruselas y así evitar a la justicia española. “No nos escondemos y somos consecuentes”, ha indicado el ex presidente para justificar su huida junto a otros ex consellers del Govern.

El PP de Cataluña está realizando varios sondeos internos sobre intención de voto, y la principal conclusión es que el trasvase de votantes a Ciudadanos puede tener un efecto indeseado: en determinadas circunscripciones, ese voto pueda acabar beneficiando a Puigdemont, Junqueras o la CUP. De ahí que los ‘populares’ sostengan su mensaje de que el voto útil son ellos y no los de la formación naranja.

El pasado domingo tuvo lugar el debate electoral al que acudieron todos los candidatos para empezar la recta final de la campaña de estos comicios.

Los candidatos separatistas de Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, Josep Rull y Carles Mundó, arremetieron contra la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, puesto que los últimos sondeos afirman que la candidata del partido naranja se disputaría el primer puesto del 21-D con los independentistas. Los ex miembros del Govern en prisión preventiva fueron el objeto de estos enfrentamientos.

Junqueras había resaltado que se encontraba en prisión preventiva porque “hemos demostrado que damos la cara”, añadiendo a su vez que “no me escondo nunca de lo que hago y porque soy consecuente con mis actos, decisiones, pensamientos, sentimientos y voluntad”.

No obstante, Arrimadas también protagonizó encontronazos con los líderes ‘constitucionalistas’ del PSC y PPC, Miquel Iceta y Xavier García Albiol. El motivo de estos desencuentros fueron los posibles pactos tras el 21-D, ante las inciertas mayorías que pronostican las últimas encuestas.

Pero también hubo tensiones entre los separatistas. ERC avisó a JxCat de que propondrán a Oriol Junqueras como presidente de la Generalitat en caso de que ganen las elecciones, en detrimento de Carles Puigdemont.