El líder del sindicato mayoritario de Mossos: “No hemos notado la aplicación del 155”

El secretario general del Sindicato de Mossos d’Esquadra, Toni Castejón, ha reconocido que el cuerpo autonómico catalán ha atravesado “unos meses durísimos”. Además, ha explicado, en declaraciones exclusivas a OKDIARIO, que la aplicación del 155 apenas se ha notado, y que el 1-O salió a la luz lo que él considera una gran mentira: la coordinación de los Mossos con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Toni Castejón no tiene pelos en la lengua. El líder del sindicato mayoritario de los Mossos recuerda que la imagen del cuerpo autonímico ha vivido una montaña rusa: “Primero pasamos por los atentados de Barcelona, donde el cuerpo de Mossos respondió ejemplarmente y, de ahí, de un reconocimiento internacional, hemos pasado a lo que ha venido después“. Bajo su punto de vista, el asunto independentista “ha dejado huellas, ha dejado heridas”.

Sobre el 155: “La gente va a trabajar igual, sin cambios destacables”

“La aplicación del 155 ha sido más a nivel de estructura jerárquica, de jefes, que no del día a día en el cuerpo, donde tampoco se ha notado. La gente va a trabajar igual, sin cambios destacables”, señala Castejón que, sin embargo, afirma que entre los Mossos no se habla mucho del independentismo, aunque “depende del sitio y depende de la comisaría”.

“En algunas comisarías ha habido problemas y discusiones”, confirma el líder sindical a este periódico, al que reconoce que “en algunas comisarías hay un pacto no verbal de no hablar de política, porque siempre llevan a discusiones que no llevan a nada”.

“Han sido días muy delicados, muy complicados”.

“Que haya asociaciones como Mossos por la independencia no ayuda. También hay algún mosso que es muy activo en redes sociales y que dice auténticas barbaridades, que incluso ataca a los sindicatos gratuitamente diciendo falsedades. Es algo que se ha tolerado, y si se ha tolerado pues lo tenemos que aguantar. Pero francamente no es lo ideal. La policía tiene que ser totalmente apolítica y tiene que estar separada de todo este tipo de ideales”, subraya un Castejón indignado.

El 1-O salió a la luz una mentira

“El día 1-O nosotros pedíamos que las órdenes fuesen clarísimas, y mira cómo hemos acabado. Hay mossos que están imputados por hacer su trabajo. Nos debemos a las leyes y a los jueces, no hay nada más”, explica el líder sindical del cuerpo policial catalán.

“El 1-O había un dispositivo que se filtró días antes. La orden era ir a las seis de la mañana. Había cerca de 2.000 centros para cubrir. El dispositivo era ir dos agentes por colegio, se deja muy claro que no se tenía que usar la fuerza en ningún caso a no ser que estuviesen agrediendo e intentar evitar la votación, pero claro, eso sobre el papel queda muy bonito pero…“, reconoce Castejón, que recuerda que “cuando nosotros fuimos el domingo ya nos encontramos con 200 o 300 personas y que hubiera dos mossos ahí, pues evidentemente, con la actitud que había, en la que no te dejeban pasar y no podías usar la fuerza, que tampoco tenía ningún sentido usarla, pues evidentemente… El dispositivo era el que era y salió como salió. Fue casi imposible”.

“Ese día salió a la luz el gran engaño que sufríamos, que era el de la coordinación policial. Se decía que trabajábamos en coordinación Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil… Mentira”.

“Ellos no se querían identificar. No querían identificar ni quién era el presidente de mesa. Se ponía todo imposible, se han visto las imágenes”m recuerda el líder sidical, que explica que “los agentes lo intentaron desde primera hora, y como ya no se podía hacer nada… Pues nada. Estuvieron el resto del día ahí, que fueron muchísimas horas, en previsión de que no pasara nada más. Eso provocó que gente que venía sobre las 10 de la mañana veía que se votaba con normalidad y los mosso fuera así (cruzados de brazos). Entonces nos preguntaban que si no se podía votar, por qué no hacíamos nada. Pero no era verdad. Con lo poco que tenían, ya lo intentaron. Luego la orden fue mantenerse ahí pero sin refuerzos y sin nada“.

“Las cargas policiales que hubo fueron un gran error. El daño que se hizo a la imagen de los cuerpos policiales… Ese día salió a la luz el gran engaño que sufríamos, que era el de la coordinación policial. Se decía que trabajábamos en coordinación Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil… Mentira“, subraya Castejón, que asegura que “los mossos que estaban en los colegios no sabían que venía la Policía Nacional o la Guardia Civil a cargar. Todo el dispositivo en sí, tanto de Mossos, como la actuación posterior, fue un gran error”.

“La intervención del Ministerio del Interior con el 155 no ha sido traumática. Internamente, dentro del cuerpo, no se ha notado”.

Los Mossos con Jusapol

Cuestionado sobre la petición de la Policía Nacional de equiparar salarios con el cuerpo de Mossos d’Esquadra, Castejón entiende que “no puede ser que haya un Policía Nacional o un Guardia Civil que esté cobrando 1.300 euros al mes. Eso no puede ser. Hace poco perdieron la vida dos compañeros de la Guardia Civil y esa es la realidad. Esos sueldos no son dignos, nosotros estamos completamente a favor de la equiparación salarial”. Eso sí, explica que no les ha gustado “las formas de pedirlo de algún sindicato”, ya que lo empezaron a pedir “justo después de los atentados”.