El Gobierno mantiene en su cargo a la mano derecha de Puigdemont en el 1-O por ser ¡¡¡“clave para aplicar el 155”!!!

Elsa Artadi no ha sido removida de su cargo de directora general de Coordinación Interdepartamental adscrita al Departamento de Presidencia con sueldo de 83.209 euros en la Generalitat, pese a haber sido calificada por la Guardia Civil como la mano derecha de Carles Puigdemont durante el golpe del 1-O. Ciudadanos ha pedido explicaciones al Gobierno por el criterio seguido para mantener en su cargo a una persona que, además, de ser clave en el desafío separatista contra la Constitución y la unidad de España, se ha permitido incluso viajar a Bruselas para preparar la campaña de la mano de Puigdemont y, por si fuera poco, lo ha hecho con cargo a “días propios” de su puesto público. La respuesta del Gobierno afirma que se la debe mantener en el cargo porque es “fundamental para aplicar el 155”. “Fundamental”, pese a ser la misma persona que preparaba el golpe al máximo nivel.

En la respuesta al diputado de C´s Francisco de la Torre, el Gobierno confirma que “la señora Artadi es candidata, como otros secretarios generales técnicos; aquí hay más secretarios generales técnicos de Esquerra que son candidatos y no los hemos cesado, porque tienen derecho a ser candidatos”. “La señora Artadi tuvo la oportunidad de irse, como todos, y no se quiso ir, por lo tanto, la señora Artadi, en el momento en que no se quiso ir, acataba el 155, porque si no lo hubiera acatado, se hubiera ido”, afirma la contestación oficial al grupo de Ciudadanos.

“La señora Artadi, cuando habla como jefa de campaña de Puigdemont, puede decir lo que quiera, pero su trabajo dentro de la Generalitat es fundamental para aplicar el 155, porque ella coordina todos los departamentos, todas las consejerías”, añade el Ejecutivo en su argumentación al hecho de no haber depuesto a Elsa Artadi.

“La señora Artadi ha defendido la aplicación del 155 y, por tanto, ha defendido el orden constitucional”, concluye.

Elsa Artadi, hay que recordar que fue detectada en las grabaciones de la Guardia Civil dentro de la investigación del golpe del 1-O y que es considerada por la Benemérita como una figura totalmente clave en el desarrollo del desafío constitucional y en la creación de todo el apartado de estructuras que necesitaban para crear de lo que ellos llamaban la ‘república independiente’ de Cataluña.

Elsa Artadi es, además, la actual directora de campaña de JxCAT tras la aplicación del 155. Y fue la inspectora particular que eligió personalmente Carles Puigdemont para controlar que el golpe de estado separatista avanzaba y que lo hacía a buen ritmo. Las llamadas interceptadas en poder de la Guardia Civil así lo certifican. Ella era una persona tan metida en la maquinaria del 1-O, que tenía poderes delegados por el propio presidente del Govern para exigir al resto de cargos golpistas que avalasen los resultados de sus gestiones y que asumiesen responsabilidades si el ritmo de construcción de la pretendida república catalana no era el deseado por el Comité Estratégico del golpe -la cúpula separatista que encabezaban directamente Carles Puigdemont y Oriol Junqueras-.

Artadi era la mujer de confianza del ex presidente regional, ahora fugado a Bélgica. Su ascendente no acaba en Puigdemont, sino que lo hace en las raíces más genuinas de la última fase del golpe separatista. Porque ella fue, igualmente, una de las mujeres de confianza de Artur Mas. Tan de confianza dentro de la vieja Convergencia que se hizo merecedora en plena fase preparatoria del golpe del mencionado cargo público de 82.209,94 euros. Un cargo que le daba, además, capacidad evidente para estar al corriente de muchas cosas en la Administración separatista. Porque ella era la directora general de Coordinación Interdepartamental adscrita al Departamento de Presidencia.