Es de suponer que en jornada de reflexión, los candidatos se dedican a quehaceres cotidianos también enfocados a dar una buena imagen a los electores pero en caso alguno con significado político. Algunos no lo entienden así. Es el caso de los ex consellers Josep Rull y Jordi Turull, de Junts per Catalunya (JuntsxCat), que este miércoles regresan a la prisión de Estremera -de la que salieron a comienzos de este mes- para visitar a sus compañeros golpistas entre rejas Oriol Junqueras y Joaquim Forn.

Posteriormente, se dirigen a Soto del Real para hacer lo propio con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Según el partido, acceden al penal en calidad de abogados.

El ‘número 1’ de su lista no se encuentra privado de libertad sino fugado. El presidente depuesto de la Generalitat Carles Puigdemont ha participado en la gran mayoría de los mítines desde Bruselas, a través de una pantalla en los actos. En el último, celebrado este martes por la noche, dijo representar el “voto útil” y que no apostar por el bloque independentista este 21 de diciembre significa una “derrota para décadas” y “entregar la soberanía a Mariano Rajoy“.

A unas horas de que se abran los colegios, su máximo rival no es Rajoy sino Junqueras, quien fue su vicepresidente, a quien quiere arrebatar un primer puesto que del lado constitucionalista y por Ciudadanos pelea Inés Arrimadas.