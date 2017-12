Los candidatos catalanes han polemizado este lunes sobre la “restitución” del expresident Carles Puidemont tras las elecciones del 21D, como ha defendido un Jordi Turull (JxCat) y que ha recibido críticas de Miquel Iceta (PSC) o de Inés Arrimadas (Cs), que ha recordado que esa propuesta “no la asume ni Oriol Junqueras“.

Los candidatos a las elecciones catalanas Jordi Turull (Junts per Catalunya), Marta Rovira (ERC), Inés Arrimadas (Ciudadanos), Miquel Iceta (PSC), Xavier Domènech (Catalunya en Comú-Podem), Xavier García Albiol (PPC) y Carles Riera (CUP) participan en un debate en TV3, con ausencia de los cabezas de lista de JxCat Carles Puigdemont -en Bruselas- y de ERC, Oriol Junqueras, en prisión.

“Estas elecciones van de restituir lo que el Estado ha querido fulminar. Va de que el 130 presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, vuelva a entrar al Palau de la Generalitat o que lo haga el presidente del (artículo) 155”, ha señalado Turull.

Un planteamiento que ha recibido el reproche de Iceta: “Quienes piensan que estas elecciones son un ritual para restituir a alguien en la Presidencia se equivoca. Si estamos pidiendo el voto, digamos que la elección del presidente tendrá relación directa con el voto que expresen, y no condicionada con la restauración de un presidente anterior. Ese planteamiento de Turull no lo acepto”.

Domènech ha afeado a los partidos independentistas que “por mucho que expliquen que lo han hecho todo bien, no lo hicieron bien”, por lo que “no se puede hablar de restaurar, porque sería volver a esa situación. Hay que superar esa etapa y hacerlo en positivo. No puede decir de que el 21D va de que ustedes sigan en el poder”.

Cuando Turull ha insistido en que “estas elecciones van de restituir, claro que sí”, Arrimadas ha ironizado: “Dígaselo a Junqueras…”, en alusión al candidato de ERC, mientras que la republicana Marta Rovira -número dos de Junqueras- ha evitado en todo momento entrar en el debate sobre la restitución de Puigdemont.

Arrimadas ha insistido en que “la tesis de Turull no la asume ni Junqueras” y ha recalcado que “son elecciones para elegir un nuevo parlament y un Govern”; algo en lo que ha coincidido Iceta, que ha opinado que el 21D será para “restituir la voz de los catalanes, la que conformará un Parlament y un nuevo Govern”.

Tampoco la CUP ha querido posicionarse claramente, al destacar que se tratará de “restituir la república e investir al Govern más adecuado para restituir la república. Y en este Govern todo el mundo debe tener cabida. Restituiremos, renovaremos y reforzaremos”.

Por otro lado, Riera ha levantado ampollas en Inés Arrimadas cuando ha asegurado que Ciudadanos y PP utilizan “exactamente el argumento del maltratador y el colonizador. Actúan con violencia y acusan a la víctima de ser responsable”. “Con una mujer no frivolice. No use ese tipo de ejemplo”, le ha afeado Arrimadas.