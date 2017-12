Las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña abren un incierto panorama para la gobernabilidad. Tanto el bloque independentistas como el constitucionalista hacen sus cálculos para sumar los 68 escaños de la mayoría absoluta. De acuerdo a las encuestas y a los vetos cruzados entre formaciones, ninguno lo tendrá fácil, por lo que la repetición electoral asoma como un posible desenlace. Tú también puedes hacer tus cábalas con nuestro pactómetro y calcular los pactos electorales tras el 21D a continuación.

Pactómetro 21D

¿Qué pactos se podrían dar tras las elecciones de Cataluña?

Tomando como referencia los datos de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada el pasado 4 de diciembre, éstas serían las posibles combinaciones:

Junts per Catalunya+ERC+CUP

La suma de las tres candidaturas secesionistas no llegaría esta vez a la mayoría parlamentaria. Los independentistas se quedarían ahora en 64 escaños, lo que haría necesario el apoyo de cuatro diputados de otra formación para que pudiesen gobernar. La única opción sería En Comú Podem, aunque no parece que sea ésta la fórmula preferida de su candidato, Xavier Domènech, que sí se ha mostrado en cambio partidario de pactar con ERC si renuncia a la vía unilateral a la independencia.

El tripartito independentista ha revelado además las profundas diferencias entre los que en su día fueron socios de Govern. ERC ha confirmado que no tiene intención de investir a Puigdemont si su partido gana en votos a la candidatura del expresident. Éste, por su parte, no concibe otro escenario: se considera a sí mismo como el único presidente del independentismo y ha basado su campaña en “recuperar” el “legítimo” gobierno catalán.

Junts per Catalunya+ERC+En Comú Podem+CUP

El pacto de fuerzas independentistas con la formación de Ada Colau sería suficiente para superar la mayoría absoluta (73 escaños según la encuesta del CIS) pero el escenario genera muchos recelos en el partido de la alcaldesa de Barcelona, que busca distanciarse de los formaciones rupturistas. Domènech ha dejado la puerta abierta a ERC pero no así a Puigdemont, ya que considera que apoyar al expresident sería persistir en el “bloqueo”.

ERC+En Comú Podem+PSC

Es la opción favorita de la formación de Colau -también del líder de Podemos, Pablo Iglesias- y uno de los escenarios que siempre han planeado sobre los socialistas. Sin embargo, al menos en público, Miquel Iceta ha rechazado compartir un pacto con los republicanos. “No veo posibilidad de acuerdo con ERC. No voy a apoyar a ERC, ni ERC me va a apoyar a mí”, reiteró este domingo, en el debate electoral de La Sexta. Los republicanos consideran al PSC como parte del bloque del 155, y descartan también sumar con ellos.

La suma de estas tres formaciones es de 62 escaños, por lo que no es suficiente para llegar a la mayoría. Necesitaría así de la abstención de diputados de otras formaciones, lo cual arroja de nuevo un escenario ingobernable.

Iglesias aprovecha estos últimos días de campaña para instar a ERC y PSC a levantar sus vetos mutuos y trata de convencerlos por la vía de sus coincidencias en la ‘agenda social’. Los desacuerdos afectan también a quién podría presidir esa eventual alianza. Mientras Iglesias defiende a Domènech, la propia Colau ha abierto la puerta a investir a Iceta, candidato que, de acuerdo a los sondeos, sacaría más escaños.

PSC+Ciudadanos+En Comú Podem

Es la opción en la que insiste el candidato socialista, Miquel Iceta. Eso sí, siempre que él sea presidente. Arrimadas no se ha negado a investir al líder del PSC si es el más votado, cosa que parece improbable. Tampoco ha descartado la líder de Ciudadanos pedir una abstención a En Comú Podem, si llegado el caso fuese necesario. No obstante, Domènech mantiene su negativa a entrar en un pacto con el partido naranja, al que considera otra versión del Partido Popular. Según el CIS, esa suma no llegaría tampoco a la mayoría absoluta (62 escaños) para lo que se precisaría también del PP.

Ciudadanos+PSC+PP

El bloque constitucionalista se queda en 62 escaños, según la misma encuesta, a seis de la mayoría absoluta. De nuevo se haría necesario el apoyo de En Comú Podem, bien en forma de ‘sí’ o de abstención, y tanto en una primera como en una segunda votación.