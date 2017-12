El candidato del PSC en las elecciones del 21D, Miquel Iceta, ha explicado este martes que aspira a ser investido presidente de la Generalitat con el apoyo o la abstención de Cs, el PP y los ‘comuns’. “Soy la persona mejor preparada. Quiero una investidura transversal que reciba el apoyo de los ‘comuns’, Cs, el PP y mi grupo”, descartando cualquier tipo de facilidad por parte de los independentistas, ha avanzado en un desayuno-coloquio organizado por Primera Plana.

Considera que las elecciones dejarán un Parlament fragmentado y que él es el candidato que puede aglutinar más apoyos para desbloquear la investidura: en caso de lograrlo, se compromete a formar un Govern transversal y capacitado para abrir una etapa de reconciliación basada en el diálogo, la negociación y el pacto.

Iceta quiere gobernar desde el centroizquierda catalanista y por eso llama a concentrar el voto de todos los catalanes no independentistas “que quieren que vuelva el sentido común y no quieren el giro a la derecha” que supondría Cs.

De hecho, al preguntársele si investiría a la candidata de Cs, Inés Arrimadas, ha dicho que no porque considera que no encarna la transversalidad y el espíritu reconciliador que necesita el nuevo Govern. “No creo en una investidura acordada entre PP, Cs y el PSC porque los números no dan y porque no responde a la transversalidad del país”, ha sentenciado.

Y ha augurado que tras el 21-D se dibujarán tres opciones: que haya un presidente independentista en mayoría o con ayuda de los ‘comuns’, “que Miquel Iceta sea presidente” o que se repitan elecciones. Él opta por la segunda opción para gobernar en minoría con un gobierno transversal y dialogante que cada 15 días llegue a pactos con diferentes grupos en el Parlament haciendo uso de la geometría variable en función de los temas que se aborden.

Al mismo tiempo, el nuevo Govern deberá “establecer una agenda de negociación con el Gobierno de España” para mejorar el autogobierno catalán, la financiación y la imagen de las instituciones catalanas. En esta nueva etapa, “Cs y el PP pueden contribuir al cambio pero no son el cambio que necesita Catalunya”, y ha señalado que todas las encuestas apuntan a que el PSC es el partido que más sube y que él es uno de los candidatos más valorados.

Por ello, confía en poder ser investido antes de tener que llegar al “inaceptable” escenario de repetición de elecciones, y defiende que en poco tiempo será capaz de llegar a acuerdos para dar estabilidad política, económica, social e institucional.

Sobre la repetición de las elecciones, ha destacado que significaría “prolongar la innecesaria intervención de las instituciones catalanas por parte del Estado” a través del artículo 155 de la Constitución.

“Espero que todo el mundo lo tenga presente y no provoque una prolongación innecesaria” del 155, porque se acaba en el momento que haya un nuevo Govern, ha destacado.

Contrato de Iceta con Cataluña

Durante su intervención inicial, Iceta se ha comprometido a establecer un “contrato con Catalunya”, un conjunto de obligaciones que asume al servicio de los catalanes para garantizarles reconciliación, ‘seny’ y progreso económico y social.

Y ha detallado el contenido de ese contrato, destacando su compromiso de lograr un “Pacto de Estado por Catalunya” que desemboque en avances sustantivos y concretos pactados con el Estado para Cataluña antes de dos años –si no, dimitirá–.

El contrato de Iceta con Cataluña también incluye medidas concretas para la mejora socioeconómica, como un paquete de inversiones en 2018: 73 millones para becas comedor, 100 para guarderías, 20 para pobreza energética y 336 para dependencia.

Otro compromiso es el de potenciar la inspección laboral para regularizar 100.000 empleos a través de un “Pacte del Palau” inspirado en los Pactos de La Moncloa que aúne a la administración, los sindicatos y los empresarios para hacer crecer la economía y repartir la riqueza.

“El día 21 decidimos entre seguir por el camino de la fractura, el temor y el fracaso o optamos por la reconciliación, el ‘seny’ y el progreso económico y social”, ha sentenciado.

Y ha señalado que para acabar con el independentismo no es suficiente con decir que ‘no’ como hacen Cs y el PP, sino que hay que ofrecer “una alternativa solida y juiciosa que no implica un giro a la derecha ni una menor ambición en términos de autogobierno y financiación”.