Domenech se hace acompañar por la cúpula de Podemos para avisar: “O Puigdemont o nosotros”

El candidato de CatECP a las elecciones catalanas, Xavier Domènech, ha defendido este martes que la única alternativa a la derecha en Cataluña es el proyecto de los ‘comuns’ de un Govern de progreso: “O el bucle que ha fracasado o nosotros. O el bucle de la restauración o nosotros. O Puigdemont o nosotros”.

Lo ha dicho en un acto que ha supuesto un desembarco sin precedentes de la dirección estatal de Podemos en Cataluña, que ha contado con todos sus miembros -entre ellos Irene Montero, Íñigo Errejón, Pablo Echenique y Miguel Urban- y ante diputados del Congreso de ECP como Joan Mena, Marcelo Expósito, y una gran representación de la lista de los ‘comuns’.

El mitin ha comenzado con la intervención de la concejal de Barcelona Mercedes Vidal, que se ha arrancado con la canción de Nina Simone ‘Ain’t Got No, I Got Life’, se han podido ver banderas moradas, y los asistentes han interrumpido los parlamentos a grito de ‘Presidente, presidente’ y ‘Sí se puede’.

Se ha dirigido al candidato de JuntxCat, Carles Puigdemont, y le ha dicho que quiere que vuelva a Cataluña y que los encarcelados salgan de prisión: “Pero cuando decidiste lo que decidiste en aquellos tormentosos días, decidiste dejar de ser el presidente de todos los catalanes”, ha dicho en referencia a cuando decidió declarar la independencia unilateralmente.

“Dejaste fuera a una parte del país y frustraste a la otra. Quiero que vuelvas, pero no puedes estar en el futuro Govern de Cataluña”, ha sentenciado en un momento en que según las encuestas la mayoría independentista pende de un hilo y que los ‘comuns’ pueden ser la clave que desencalle un Parlament ingobernable.

Ha asegurado que Cataluña se construirá desde las mejores bases del país, que el ejecutivo que propone será un Govern “de todos y no de signos, no solo de partidos y en el que toda Cataluña se tiene que implicar”; una definición del proyecto que quiere construir con las diferentes sensibilidades que incorporan PSC y ERC, y con independientes.

Pretende que ese ejecutivo supere los bloques para construir “un país como merece la ciudadanía, con más autogobierno” y que ponga en el centro a la gente, implementando en la Generalitat políticas sociales como las que se han desarrollado en el Ayuntamiento de Barcelona.

Ha criticado a JuntsxCat porque, cuando él les ha emplazado en los debates electorales a abordar los proyectos sociales que cada uno tiene para la próxima legislatura, le han replicado que “estas elecciones no iban de pantanos” –algo que el miembro de JuntsxCat, Jordi Turull, le respondió para defender que las elecciones iban solo de restaurar al anterior Govern–.

También se ha presentado como la alternativa al independentismo porque cree que el bloque constitucionalista “no suma, no existe”, y ha asegurado que a la candidata de Cs, Inés Arrimadas, no le preocupa una victoria del independentismo, sino del Govern de progresista.

“Cuanto más grande sea la fuerza de CatECP, más grande será el Govern. Un Govern del pueblo, para el pueblo y de todo el pueblo”, ha concluido.