La CUP cierra la campaña calificando a C’s de “neofranquistas”

El candidato de los antisistema de la CUP a la Generalitat, Carles Riera, ha pedido este martes el voto para la formación como voz de los votantes del 1-O, y ha instado a ERC y JuntsxCat a “olvidarse de cualquier proyecto bilateral y de diálogo” con el Estado.

Durante el mitin de cierre de campaña en el Pavelló Virrei Amat de Barcelona ante un millar de personas, ha asegurado que no fallarán a sus votantes, y que serán garantía de “no caer en la tentación del autonomismo” y compromiso con el 1-O.

Riera ha afirmado que, si ERC y JuntsxCat apuestan por la vía bilateral y del diálogo, esperarán que vuelvan con las manos vacías, y les ha pedido que “no vuelven a echarse atrás y decepcionar” a los ciudadanos como, en su opinión, hicieron el 28 de octubre.

Ha advertido a las otras fuerzas independentistas que “una media desobediencia es una sumisión, una media desobediencia es pedir bilateralidad”, y ha afirmado que solo la plena desobediencia permitirá acabar con la aplicación del 155.

“Hasta ahora hemos hecho la revolución de sonrisas, pero nos han puesto el dedo en la boca para ahogarnos. A partir de ahora, si no los vuelven a poner, será necesario recordarles que tenemos dientes”, ha dicho.

Riera ha dicho que será necesario desobedecer para implementar una república catalana, y ha defendido que la CUP será garantía de “restituir” y que está será de y para las clases populares.

Críticas a C’s, PSC y ‘Comuns’

El candidato de la CUP ha sostenido que en la campaña se ha visto el “lerrouxismo y neofranquismo” de Cs, que quiere alejar a las clases populares del republicanismo.

También ha reprochado la hipocresía del PSC que, según él, ha estado junto al 155 y ahora pide un indulto para los encarcelados, una petición que ha dicho que es “un insulto” para los catalanes.

Ha criticado con dureza al exministro y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, replicándole: “Por cada desinfectado, haremos crecer bacilos y bacterias antifascistas”.

Riera también ha lamentado que el espacio de los ‘comuns’ “niegue el papel de los suyos” durante el 1-O con una falsa equidistancia.

“Golpistas del 155”

La número 2 de la CUP por Barcelona, Maria Sirvent, ha asegurado que el programa de los últimos días de los “golpistas del 155” hablan de liquidar, descabezar y desinfectar, y ha subrayado que se coloquen por delante de la ley para pisotear los derechos de los ciudadanos catalanes.

Ha reiterado a los partidos independentistas que abogan por el diálogo y la bilateralidad que no es posible con el Estado, que “amaneza, encarcela, no permite debatir en las escuelas y quiere a los catalanes sumisos y esclavos”, y ha llamado a no dar pasos atrás.

Sirvent ha afirmado que la Constitución es un muro para generar cambios estructurales, ha dicho que el 1-O también se defendían los derechos sociales de los catalanes, y ha apelado a implementar decretos republicanos.