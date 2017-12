Carles Puigdemont tiene mucho tiempo libre en Bruselas. Muestra de ello es su cuenta en Twitter, cada día más activa y con comentarios paulatinamente más delirantes. Este martes se ha hecho eco de las recomendaciones que hace unas horas publicó el Ministerio del Interior sobre qué hacer en caso de atentado, información que ha de tomarse con total seriedad, más si cabe en las fechas que se tratan y tras la matanza de agosto en Cataluña.

El ex presidente se ha tomado la licencia de dar otros cuatro consejos, casualmente todos en línea con su discurso y que no tienen ninguna utilidad para aquellos ciudadanos envueltos en una tragedia de esas dimensiones: “No meter en prisión al político que lo gestiona bien” -en alusión al ex conseller de Interior, Joaquim Forn-; “no apartar al ‘mayor’ que lo soluciona eficazmente” -en referencia a Josep Lluís Trapero-; “no pagar confidentes del CNI” -sobre los contactos de este centro con el imán de Ripoll-; y “no dejar sin munición a los Mossos”.

El Ministerio de Interior explica #QuéHacerEnUnAtentado. Afegeixo 4 recomanacions: 🚫 No empresonar el polític que ho gestiona bé. 👮‍♂️ No arraconar al Major que ho soluciona eficaçment. ☣ No pagar confidents del CNI. 🤦‍♀️ No deixar sense munició als Mossos.#21D pic.twitter.com/Ywpk8l74a7 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 19 de diciembre de 2017

Con esto, Puigdemont acusa al Gobierno de cualquier acción terrorista que pueda acontecer en los próximos meses, señalando a uno de los países mejor preparados en la lucha contra estos criminales -tristemente por las largas décadas frente a ETA- y en el que se fijan el resto de estados amenazados. Sin embargo, el dirigente prefiere usar el tema como bandera de campaña con su habitual ‘todo vale’.