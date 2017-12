Tras el debate televisivo en La Sexta, y de las múltiples apariciones radiofónicas de los candidatos a las elecciones del 21D, este martes se ha celebrado un debate en la radio catalana RAC1 en el que Andrea Levy y Toni Comín se han enzarzado en una fuerte discusión. El debate, bautizado como la “Tertulia de la Masía”, estuvo protagonizado por miembros de distintos colores políticos que han sido tertulianos, en algún momento, de el programa ‘El món’ de la radio catalana antes citada.

El debate ha contado con la presencia de Toni Comín (ERC), Nacho Martín Blanco (Ciudadanos), Rocío Martínez Sampere (PSC), Jaume Barberà (Cataluña en Común Podemos), Andrea Levy (PP), Antonio Baños (CUP) y Eduard Pujol (JxCat).

El militante de la fuerza independentista ERC, Comín, se ha enzarzado en una fuerte discusión con la popular Levy en la que se le ha tildado de “frívola”. Algo que a la compañera de lista electoral de Albiol no le ha sentado nada bien ya que, según ha explicado ella misma: “Una frivolidad es lo que hacéis vosotros con Cataluña. Declarar la independencia y se va de fin de semana a hacer bravas en Girona” refiriéndose al fugado Puigdemont en Bruselas. Además, ha añadido que ella tiene que “ir con escolta ahora, porque sufro el acoso de los independentistas porque me están acosando constantemente”.

Transcripción del encontronazo entre Levy y Comín

PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA DISCUSIÓN

Levy: En las peores situaciones, hay un componente humano pero somos políticos. Te avisé!

Comín: Somos inocentes

L: De incumplir la ley, no. Aquí sólo tienen sentimientos los independentistas?

C: Sólo están en prisión los independentistas. Es que vosotros no está ni en la cárcel ni en el exilio

L: Sí, en el exilio yendo a la ópera. Pasándolo mal. Haciéndoos fotos en restaurantes!

Pujol: Eres una frívola, Andrea

L: Lo que me parece una frivolidad lo que hacéis vosotros con Cataluña. Esto sí que es sufrimiento! Declarar la independencia y se va de fin de semana a hacer bravas en Girona […] Yo tengo que ir con escolta ahora, porque sufro el acoso de los independentistas porque me están acosando constantemente

C: El verdugo es la víctima!

L: No te tolero que hables así! Porque yo no he hecho nada ilegal y tengo que ir con escolta!