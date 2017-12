El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pronosticado este lunes que el PP y el PSOE intentarán pactar para impedir que la formación naranja gobierne en Cataluña aunque sea la lista más votada en las elecciones del próximo jueves, pero les ha advertido de que sus votantes en el resto de España no lo entenderán.

En una entrevista en esRadio recogida por Europa Press, Rivera ha dicho que la posible victoria de C’s en esos comicios sería “un mensaje de Justicia poética” y el síntoma más claro de que España “despierta frente al nacionalismo”.

Sin embargo, cree que, aunque eso ocurriera, a C’s le resultaría difícil formar Gobierno, porque el PP vería “mejor” en la Presidencia de la Generalitat al socialista Miquel Iceta que a la candidata ‘naranja’, Inés Arrimadas, el PSC está pensando en “tripartitos” con ERC, y Catalunya en Comú-Podem apoya “cualquier cosa que sea liquidar la Constitución”.

“Estoy convencido de que el PP y el PSOE van a intentar pactar para que no gobierne Ciudadanos”, ha afirmado, añadiendo que “el único cambio posible” en Cataluña se producirá si la victoria de C’s es “tan clara” que las otras fuerzas políticas se ven obligadas a apoyar o permitir la investidura de Arrimadas.

Rivera ha indicado que si no aceptan eso, al presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, y al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, les resultará complicado explicar que “no gobierna la lista más votada salvo cuando es la suya”.

“Muchos votantes del PP y del PSOE en toda España no comprenderán cómo con sus votos se forman gobiernos que no respetan la Constitución, que no van a cambiar el sistema educativo, que no van a tocar lo que sucede en la televisión pública, que no van a quitar las subvenciones a entidades separatistas”, ha señalado.

No más concesiones a los nacionalistas

Al líder de la formación naranja le gustaría que a partir de ahora, tras el freno al proceso independentista, los partidos nacionales concluyeran que “no puede haber más concesiones a los nacionalistas” y que hay que apostar por la igualdad, la libertad y la solidaridad entre españoles frente a la “desigualdad”, la “imposición” y los “privilegios”.

Sin embargo, considera que los socialistas ofrecen “todo lo contrario a un proyecto de solidaridad, igualdad y libertad”, porque proponen indultar a los líderes independentistas que sean condenados por la Justicia y conceder “cuponazos y quitas” a la deuda de Cataluña.

Aun así, espera que el PSC y el PP decidan apoyar a C’s para que gobierne en Cataluña, aunque admite que “lo que ha pasado durante 35 años no se arregla en un cuarto de hora”. “Necesitamos una década de un proyecto de país” para recuperar los valores, además de aplicar “un plan estratégico de reconstrucción constitucional”, ya que “el Estado había desaparecido de Cataluña”, ha afirmado.

Toque de atención en las urnas

En clave nacional, Rivera ha señalado que las elecciones autonómicas catalanas pueden ser “un primer toque de atención” a algunos partidos por cómo han gestionado la crisis política en esa comunidad. “Vamos a ver cómo valoran a cada partido, al PP, al PSOE y a C’s”, ha comentado.

Por último, ha defendido la decisión de Ciudadanos de mantener su apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy argumentando que dan estabilidad “a cambio de reformas y de la defensa de unos valores”. Eso sí, ha explicado la dificultad que entraña ese papel teniendo en cuenta que sólo tienen 32 escaños y que Rajoy es un presidente “inmovilista”.

Pese a ello, ha afirmado que su partido no aplicará, como táctica electoral, un “distanciamiento” del PP, sino que seguirá defendiendo un proyecto para España y actuando “de forma clara y coherente en los temas importantes de país”.