El creador de formatos televisivos como Operación Triunfo (O.T.) y Crónicas Marcianas, Josep Maria Mainat, vuelve a las andadas. Tras descargar todo su odio contra los españoles, Mainat ahora da ideas a los yihadistas para que vuelvan a atentar en Cataluña.

El productor de televisión ha colgado en su perfil de Twitter la noticia de un periódico digital catalán sobre la orden que han recibido los Mossos d’Esquadra para retirar de los edificios de la Generalitat los lazos amarillos y las pancartas de apoyo a los golpistas encarcelados.

Josep Maria Mainat ha comentado la noticia con el siguiente mensaje: “Si yo fuera yihadista, aprovecharía este momento de overbooking de los Mossos“. Sus palabras apenas dejan margen para la interpretación: el creador de Operación Triunfo sugiere a los terroristas de Estado Islámico que es un buen momento para cometer un nuevo atentado en Cataluña, aprovechando que los Mossos están muy ocupados quitando lacitos amarillos.

Si jo fos yidahista, aprofitaria aquest moment d'overbooking dels mossos. https://t.co/xdhgGIfav1 — Mainat Desinfectat 🎗 (@MainatJM) December 15, 2017

Tras las críticas que ha recibido su tuit, publicado el pasado viernes, Mainat ha intentado matizar sus palabras: “Los que interpretan que este tuit es apología del terrorismo tienen la capacidad de comprensión seriamente perjudicada. Precisamente el tuit denuncia que, estando en alerta terrorista 4, el PP entretenga a los mossos retirando lacitos amarillos de los árboles de Navidad”.

No les entretiene el PP, sino la Junta Electoral Central (formada por magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos de Derecho), que ha ordenado retirar los lazos amarillos de edificios públicos, por considerar que constituyen un emblema partidista en plena campaña electoral.

En el mejor de los casos, Josep Maria Mainat está fabricando una justificación previa: si los yihadistas cometieran un nuevo atentado en Cataluña, la culpa sería del PP por entretener a los Mossos con tareas absurdas. De nuevo, una instrumentalización de los muertos bastante miserable, como hicieron los independentistas cuando se dedicaron a abuchear al Rey Felipe VI en la manifestación de condena a los atentados de Las Ramblas y Cambrils.

Sigue cobrando de Operación Triunfo

En aquella ocasión, los yihadistas adoctrinados por el imán de Ripoll asesinaron a 16 personas (15 en las Ramblas de Barcelona y una en Cambrils) y dejaron más de un centenar de heridos.

Antiguo miembro del grupo La Trinca y ex marido de Rosa María Sardá, Josep Maria Mainat fundó en 1980 junto a Toni Cruz y Miquel Àngel Pascual la productora Gestmusic, que ha puesto en marcha programas como Crónicas Marcianas y Operación Triunfo.

Mainat se desvinculó de Gestmusic en 2011, después de que la productora fuera absorbida por Endemol. Pero junto a Toni Cruz sigue siendo el propietario de formatos como Operación Triunfo y por tanto sigue cobrando royalties por la emisión de este programa en TVE.

Josep Maria Mainat nunca ha ocultado su apoyo al independentismo y en las elecciones autonómicas de 2015 fue miembro de la candidatura Junts pel Sí que encabezó Artur Mas, cuya casa acaba de ser embargada por organizar el referéndum ilegal de independencia del 9-N.

Mainat ya la lió el pasado mes de noviembre, cuando publicó el siguiente mensaje en Twitter: “Me cago en el reino de España, en sus políticos, en su justicia y en su puto borbón (sic)”. Era su respuesta a la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviar a prisión al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y varios ex consellers, imputados por los delitos de rebelión, sedición, malversación y prevaricación. Y poco antes, en septiembre, protagonizó otra polémica en la misma red social cuando propuso transformar el estadio del Español en un campo de concentración. Luego se arrepintió y borró el mensaje.