El exdiputado de la CUP en el Parlament David Fernàndez ha asegurado este domingo que “el régimen del 78 en Cataluña ya hace mucho tiempo que no existe” y que, a su juicio, al Estado solo le queda el miedo y la represión para intentar mantener su poder en la república catalana.

En el acto central de la campaña de la CUP en Gerona ante más de 1.200 personas, según el partido de extrema izquierda antisistema, ha reivindicado que la población catalana no reconoce al Estado: “El Estado no existe en Cataluña y este pueblo no le reconoce ninguna autoridad. Somos un pueblo libre y estamos en pie, y hemos enviado el régimen del 78 a la papelera de la historia”.

“Lo único que le queda son jueces y policías”

El dirigente independentista ha defendido que “lo único que queda del Estado en Cataluña” son fiscales, jueces y policías, pero que, según él, no han aprendido después del 1-O, que considera que ganó el independentismo. El periodista y exportavoz de la CUP también ha criticado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría que “puede jactarse de que es ella quien regenta Cataluña pero lo hace a través de un golpe de Estado”.

El exparlamentario ha reprochado a la vicepresidenta por pedir ayer el voto para el PPC con el argumento de que es el partido que ha “descabezado” a ERC y Junts per Catalunya (JxCAT) , y el único que puede “seguir liquidando el independentismo”.

Para Fernàndez, “Este lenguaje bélico y quirúrgico recuerda a la época más gris y más triste de España”, ha insistido, antes de apuntar que Sáenz de Santamaría se encuentra “en el túnel del tiempo fardando de estar regentando Cataluña a través de una dictadura”.

El dirigente ‘cupero’ también ha cargado contra Ciudadanos, a quienes ha acusado de ser “el partido de la Fiscalía, la policía y la patronal”.

“La unilateralidad es una imposición”

El exdiputado de la CUP ha afirmado asimismo que “la unilateralidad no es una opción, es una imposición”, por lo que ha dicho que el independentismo debe seguir esta vía para decidir su futuro.

A juicio de David Fernàndez, “la vía democrática dentro del Estado Español es imposible” y “la unilateralidad es la única vía que nos dejan para construir república”.

El exportavoz de esta formación de extrema izquierda separatista ha asegurado que “la lucha será larga y dura, pero ahora ya hemos protagonizado la mayor lucha democrática del sur de Europa”.

Finalmente, Fernàndez ha aprovechado para lanzar esta advertencia al poder judicial: “Señores fiscales y señores jueces de la Audiencia Nacional, si querer ser libres es un delito de rebelión, nos declaramos absolutamente rebeldes y sediciosos, pero dignos”.