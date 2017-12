Catalanes resignados a sólo unos metros de la manifestación por los presos: “Están destrozando Cataluña”

ANC y Òmnium han convocado por enésima a los independentistas para pedir la libertad de los líderes secesionistas presos. OKDIARIO ha asistido a la manifestación, sin embargo, hemos preferido, tras tanta reivindicación, conocer el otro lado de la noticia. A sólo unos metros de la Plaza San Jaime, lugar en el que se había convocado la concentración, muchos catalanes paseaban hartos del rupturismo de los golpistas.

“Nosotros somos catalanes y españoles”, explica un hombre a escasos metros de la manifestación, que se muestra muy harto de la situación: “Estamos jodidos todos los días con esta gentuza”. “Esta guerra se perdió hace ya 30 años, con el Pujol y esta gente. Esto va a costar erradicarlo“, concluye.

“No son presos políticos, son políticos presos. Los manifestantes se equivocan. Hay que unir fuerzas, hay que sumar y no restar”, afirma otro catalán que pasaba cerca de la Plaza San Jaime, y que recordaba que, bajo su punto de vista, “el separatismo es muy peligroso y queda fuera de lugar”. “El resto de España y del mundo nos ve distintos por el independentismo”, espeta.

“Vivo aquí al lado y, como nadie les impide hacer estas manifestaciones, es lo que hay”, se muestra indignado otro señor, que explica que, aunque viene de Extremadura, lleva 60 años en Barcelona, con lo que no le gusta la situación que atraviesa Cataluña. “Sólo me queda ver y callar”, se resigna. “El 21-D, que sea lo que Dios quiera. No queremos confrontación, todos queremos lo mejor”, recalca.

“Están dando una paliza que no veas”, opina otro viandante que pasaba a sólo unos metros de la concentración. “El independentismo es una gilipollez porque no van a conseguir nada y están tirando Cataluña abajo”, explica un hombre que trabaja como camarero en un bar y que señala que ha lastrado el negocio: “Yo trabajo en un bar, y vaya bajón que ha pegado. Tenemos la mitad de clientes que antes”.