El profesor del instituto de Tremp (Lérida) Manel Riu, acusado de incitación al odio y revelación de secretos por las críticas a la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O ha sido citado el próximo 18 de enero en el juzgado de esta localidad leridana. El profesor independentista publicó un centenar de menajes críticos y ofensivos en las redes sociales, y no sólo no ha cejado en ello sino que se ha tomado a broma la denuncia y la citación judicial.

La Guardia Civil detuvo a Riu el 16 de noviembre por estos hechos. Los agentes fueron a buscarlo por la mañana al centro educativo pero no estaba. Después fueron a su casa y allí le dijeron que los acompañara al cuartelillo. Acudió en su coche acompañado de uno de los agentes. Una vez allí le dijeron que estaba detenido por un delito de odio en las redes sociales. Riu, que se acogió a su derecho a no declarar, fue puesto en libertad a la espera de la citación del juez.

Els segadors y “denuncias piolineras”

Este martes recibía la notificación de la Justicia, y publicaba estos dos mensajes mofándose. Uno, en el que reproducía la letra del himno de Cataluña (y que cantan los separatistas en sus manifestaciones e incluso en las iglesias) con estas palabras “espera, espera que he encontrado entre las mil hojas de la denuncia otro tuit mío denunciado por la Guardia Civil. Este: “hasta ahora, nos hemos adaptado al primer verso de Els Segadors. Debemos activar el segundo. Y cuando estemos listos, debemos empezar la tercera”.

A continuación publicaba este otro: ” Ya he recibido la citación para testificar antes del juicio ante el juez: 18 de enero a las 10:00 ¿De qué me acusa la Guardia Civil? Para empezar, de cien tweets. No los he mirado a todos; pero aquí van, por ejemplo, 4 tuits “criminales“, escribe en tono de befa.

Burla sobre los jueces del TC

También publicaba la pasada semana este mensaje de mofa sobre los magistrados del tribunal Constitucional en el que dice que “si los miembros del TC se bebiesen un gin tonic cada vez que suspenden una ley catalana estarían ‘mamados’todo el año”

Los mensajes de burla del profesor independentista de estos días continúan, porque comenzaron desde el mismo día en que fue denunciado. En esa misma jornada de octubre, el docente escribió en Facebook: “En estos momentos, o tienes una denuncia ‘piolinera’ por incitación al odio o no eres nadie, pues yo ya tengo la mía y ya he tenido que ir a declarar al cuartelillo”.

Un mensaje que luego completó con este: “Que si Facebook, que si blogs (blogs ?, hace años que no escribo). En fin, que la represión española cada día me enamora más. O sea, el 21, a votar y a echarlos“, añadió en la red social.

“Represión española” y “violencia salvaje”

El maestro, que ha alegado que lo que hace es una “crítica fuerte” a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y al gobierno español con algunas de estas publicaciones, argumenta que no incita al odio y que tan solo se limitó a decir cosas que supuestamente mucha gente piensa sobre la actuación policial del 1-O.

En concreto, habla del “nivel de violencia” que exhibieron Guardia Civil y Policía Nacional contra los votantes del referéndum ilegal, que según la defensa que prepara con su abogado, le hizo decir que “se habían comportado de manera salvaje e inhumana“.