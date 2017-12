El ex consejero Josep Rull ha acusado este jueves al líder del PPC, Xavier García Albiol, de pretender “manchar la dignidad” del ex consejero de Interior Joaquim Forn por el supuesto espionaje de los Mossos y ha exclamado: “Ya lo tienen en prisión, ¿qué más quiere esa gente?”.

Rull, candidato número seis por Barcelona, ha intervenido en el mitin celebrado en Tarrasa, su ciudad, en un Teatro Principal lleno que le ha aclamado.

El ex consejero ha recordado cómo se le “rompió el alma” al salir de la prisión sin su “amigo” Joaquim Forn, que sigue encerrado en cárcel preventiva.

Y ha criticado que Albiol se haya referido a informaciones periodísticas que indican que una unidad de inteligencia de los Mossos d’Esquadra espió a varios responsables del PP en Cataluña durante el anterior gobierno de Junts pel Sí.

Rull ha acusado a Albiol de querer “manchar nuevamente la honorabilidad de Forn diciendo que los Mossos se dedicaban a espiar”, lo que es “indecente”.

“Nosotros estas cosas no las hacemos, Forn es un conseller digno de este país y de la democracia. Basta; ya lo tienen en la prisión, ¿que más quiere esa gente?”.

Fuentes oficiales del Ministerio del Interior han señalado este jueves que dicho departamento no tiene constancia de que los Mossos hayan hecho seguimientos a políticos como el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, y al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.

Rull también ha vertido críticas al candidato del PSC y ex dirigente de Unió, Ramon Espadaler, al que ha acusado de cambiar de ideales en función del momento: “Espadaler tiene una concepción del mundo diferente, es aquella de que ‘estos son mis ideales y si no le gustan, tengo otros“.

Rull, ex socio de Espadaler en la extinta CiU, ha preguntado retóricamente si uno de los dirigentes históricos de Unió, Manuel Carrasco Formiguera, hubiera aceptado que un líder suyo formara parte de una lista que “ha abatido al Parlament de Cataluña y el alma del autogobierno” de Cataluña apoyando el artículo 155.

En el acto han intervenido por videoconferencia el ex consejero Lluís Puig y el ex presidente catalán Carles Puigdemont, y los también candidatos Montse Royes, Salvador Cardús, Lluís Font, Elsa Artadi y Toni Morral, ex alcalde de ICV de Cerdanyola,

Artadi ha subrayado que los comicios del 21 de diciembre son las “elecciones más importantes de nuestra historia” y ha pedido dar un “no gigante” a la “cobardía política y a la indecencia” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que ha dicho: “Tú no mandas en Cataluña”.

Cardús ha considerado que en los últimos meses ha surgido el “fondo franquista y antidemocrático que habían escondido en la Constitución”, mientras que Morral ha apelado a no dar una “naturaleza autonómica a las elecciones” del 21-D.