Fachin machaca a Podemos desde un acto de la CUP: “Cada voto a los comunes es un voto contra el 1-O”

El ex líder de Podem Albano Dante Fachin ha criticado este jueves que desde la candidatura de Catalunya En Comú-Podem se reclame “pasar página” y ha avisado: “Cada voto a los comunes es un voto contra el 1-O”.

Ha sido durante un mitin de campaña de la CUP en el centro de promoción económica de El Prat de Llobregat (Barcelona), en el que también han intervenido la Maria Rovira y Núria Gibert, números 8 y 10 de la lista que encabeza Carles Riera.

“¿Cómo se puede mirar a la gente que puso su cuerpo y arriesgó su integridad física y decir que ahora toca pasar página? Quien dice esto será contado del lado de quienes no quieren que decidamos nada. Me duele decir esto, pero a veces hay que decir cosas que duelen”, ha subrayado el ex diputado de Catalunya Sí Que Es Pot.

Dante Fachin ha recriminado al candidato de los comunes, Xavier Domènech, que hable de poner la agenda social en el centro “en medio de la represión”: “No se puede poner ninguna agenda social en el centro con la Constitución 155, con Montoro y con la represión“.

Se trata del segundo acto de los ‘cupaires’ en el que participa el ex líder de Podem, que tras abandonar la formación morada por discrepancias con la dirección nacional impulsó la plataforma ‘Som Alternativa’, desde la que propugna un modelo “insumiso y constituyente” para acabar con “el régimen del 78”.

Dante Fachin, que también ha tomado parte en la campaña de ERC, ha señalado que en las elecciones del 21 de diciembre votará a un partido independentista aunque él no lo sea: “Si no pasa eso, gana Rajoy”.

“Si hay una victoria independentista y soberanista es la manera más fácil y más clara de decir a Rajoy y a todos esos medios internacionales que retransmitieron la salvajada del 1 de octubre que aquí hay un pueblo digno. Somos dignos y nadie nos va a callar pegándonos. Aquí está la urna y la vamos a poner las veces que haga falta”, ha exclamado entre los aplausos del público.