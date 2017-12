Tardà dice que las familias peleadas a causa del ‘procés’ ya estaban peleadas “por los cuatro ahorros de los padres”

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha admitido este miércoles en el Pleno que el ‘procés’ ha provocado tensiones en algunas familias catalanas, pero ha asegurado que ésta no ha sido la única causa del distanciamiento porque, en su opinión, esas personas “ya se habían peleado antes por los cuatro ahorros de los padres”.

Así se lo ha explicado a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, durante el debate que ambos han protagonizado en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja.

Montserrat ha acusado a los independentistas de “dividir” a la sociedad catalana, sembrando “odio y rencor” y ha puesto como ejemplo de la situación que se vive en su comunidad que hay familias que han discutido por el independentismo y que a ella misma la llaman “fascista” en las calles de Sant Sadurní de Noia (Barcelona), su localidad natal.

Tardà le ha replicado que él también tiene familia no independentista y que la Cataluña independente que defiende no pretende excluir a esos parientes suyos. “Siempre hablo de la ciudadanía catalana, no de Cataluña, porque para mí tan catalán es usted como yo o el señor Girauta”, ha dicho en referencia al portavoz parlamentario de Ciudadanos.

“¡Qué barbaridad!”

Tardà ha pedido a Montserrat que no recurra a los “estereotipos” y, aunque ha reconocido broncas familiares por el ‘procés’, ha argumentado que detrás de las mismas hay otros motivos.

“Hay familias que se han peleado por el ‘procés’, sí, pero oiga, ya estaban peleadas de antes, sí, ya se habían peleado por los cuatro ahorros de los padres. Oiga, por favor, dejémonos de estereotipos”, ha pedido a la ministra Montserrat.

Y ha abundado: “Las familias en las cuales había comunicación de verdad y educación han sabido dialogar, donde no ha triunfado el diálogo, es donde había fracasado la cultura y el diálogo familiar”.

“¡Qué barbaridad!”, le han dicho a gritos desde algún lugar el hemiciclo. Tardà ha respondido negando la mayor y recalcando que el proceso independentista ha “obligado” a los ciudadanos a “reflexionar” y a pensar si la independencia les interesa o no.