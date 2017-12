El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, se ha comprometido hoy a que dejará la Presidencia catalana si, transcurridos dos años de legislatura, su vía basada en “el diálogo, la negociación y el pacto” no hubiera producido “frutos” ni “resultados” para Cataluña en forma de acuerdos.

En declaraciones a Rac1, Iceta ha reconocido que a él no le gusta “poner plazos tasados”, ya que “uno de los problemas de la política catalana ha sido considerarla una cuenta atrás”, pero ha matizado que “también es verdad que esto (la Presidencia) no es un cheque en blanco infinito y eterno”.

Por eso, ha lanzado públicamente un compromiso: “Si en dos años la vía del diálogo, la negociación y el pacto no ha producido frutos, no podría seguir como presidente. Yo me la juego”.

“Hemos dicho durante mucho tiempo que la vía unilateral no llevaba a ningún lugar, y creo que el tiempo nos ha dado la razón. Ahora no queremos jugar con ventaja. Y si decimos que la otra vía es buena, la otra vía también debe ofrecer resultados en un plazo razonable. Y, si no, entonces nosotros no podemos seguir gobernando, porque de alguna manera habremos defraudado las expectativas que habrá puesto la gente en nosotros”, ha señalado.

De hecho, el candidato socialista ya sugirió en un mitin en Badalona hace dos días que él se ve capaz de “resolver en un año” entre “25 o 30” demandas de la lista de 45 puntos (a excepción del referéndum) que el ex presidente catalán Carles Puigdemont planteó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.