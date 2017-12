El candidato del PP a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol, considera que el ex presidente de la Generalitat Artur Mas se ha buscado él mismo el embargo de su casa al “haber intentado cometer un golpe al Estado pagado por todos los catalanes”.

A preguntas de los periodistas este miércoles ante el mercado de Fondo de Santa Coloma de Gramenet, Albiol ha dicho que no desea que nadie pierda la vivienda, pero ha diferenciado el caso del ex presidente con el de los embargos a quien no puede pagar la hipoteca por quedarse en paro.

“A diferencia del resto de afectados por los embargos y las hipotecas, en el caso de Artur Mas se lo ha buscado él”, ha valorado el candidato popular a las elecciones del 21 de diciembre, que ha añadido que cualquier embargo le produce tristeza.

El Tribunal de Cuentas ordenó este martes el embargo preventivo de inmuebles de Mas y de las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau tras concluir el plazo dado para hacer frente a la fianza de 5,25 millones de euros que debían depositar mientras se estudia su responsabilidad contable por los gastos de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.

Por otra parte, Albiol ha acusado al candidato del PSC a las elecciones, Miquel Iceta, de querer “hacerse el simpático” con los independentistas al plantear la posibilidad de indultos a políticos investigados por el proceso soberanista si finalmente son condenados.