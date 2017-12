El Tribunal de Cuentas ordena el embargo de la vivienda de Artur Mas por el referéndum ilegal del 9N

El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo preventivo de la vivienda que el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y de inmuebles de las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau que pusieron para cubrir la fianza de 5,2 millones de euros que le impuso por el gasto de dinero público en el referéndum ilegal del 9N de 2014.

Tras consignar 2,9 millones de euros en efectivo, Mas y los ex consellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el ex secretario general de Presidencia Jordi Vilajoana depositaron el pasado 23 de noviembre varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza de 5,2 millones.

La instructora del Tribunal de Cuentas ha ordenado ahora ejecutar el embargo de forma provisional de estos inmuebles, según han indicado a Efe fuentes de este organismo y del entorno de los políticos catalanes.

El Tribunal de Cuentas ha ordenado concretamente el embargo del domicilio de Mas en el calle Tuset de Barcelona, de la mitad de un inmueble de Homs en Taradell (Barcelona) y de las fincas de Joana Ortega en Barcelona y de Rigau en Ribes de Fresser (Gerona), según las mismas fuentes. También se ha embargado una propiedad de Vilajoana.

La defensa afirma que Mas y sus ex colaboradores están “absolutamente disconformes” con la liquidación fijada por entender que no ha habido infracción contable.

Según las fuentes, el embargo es provisional y queda a la espera del análisis contable, que todavía no se ha iniciado.

Ordenadores que siguen en la Generalitat

En este punto los abogados aluden a un total de 3,1 millones de euros que se les reclaman por el valor de unos ordenadores que están en poder del Departamento de Enseñanza y siguen por lo tanto afectos a un servicio público.

El último pago, por valor de 144.588 euros lo realizaron los ex dirigentes catalanes el pasado 23 de noviembre. Con éste depósito el ex presidente de la Generalitat de Cataluña y sus ex consellers ya habrían abonado 2.944.588 euros de la totalidad de la fianza aunque aún les restaba una parte que ha sido asegurada este martes mediante el embargo preventivo de los inmuebles antes señalados.

Inicialmente, el órgano fiscalizador había dado de plazo hasta el pasado 16 de noviembre para la realización del depósito si bien los abogados de los ex mandatarios solicitaron una prórroga que finalmente no se ha concedido, procediendo el Tribunal de Cuentas a embargar los inmuebles señalados como garantía.