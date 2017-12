La CUP convoca a miles de personas para evitar que la Guardia Civil devuelva las obras de arte de Sijena

La CUP quiere repetir las escenas del pasado 20 de septiembre, cuando miles de personas congregadas ante la Conselleria de Economía de la Generalitat destrozaron varios coches de la Guardia Civil y retuvieron durante más de 10 horas a una comisión judicial. Los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, se encuentran en prisión por aquellos hechos. En cambio, las bravatas de la CUP hasta ahora han quedado impunes.

El partido antisistema de Mireia Boya y Anna Gabriel ha llamado a sus seguidores a concentrarse este lunes ante el Museo de Lérida, para impedir que la Guardia Civil cumpla la orden judicial de devolver al Monasterio de Sijena (Huesca) las 44 obras de arte que la Generalitat retiene ilegalmente desde hace varios años.

Para evitar cualquier responsabilidad sobre lo que ocurra, la CUP juega a los sobreentendidos en su mensaje: convoca a sus seguidores a las 7,30 de la mañana del lunes “donde tú ya sabes” y juega al despiste: “Trae café, té, un termo, unas galletas… lo que quieras. Compartiremos la mañana juntos conversando sobre colores, arte, fauna ibérica, la inteligencia, los museos…” Y por último apunta: “No diremos nada sobre el Museo de Lérida, ni sobre la Guardia Civil ni el 155. ¡Invita a tus amigos y amigas!”

ejem! ejem! ejem!

Tu ja saps on no?

Fem un ☕️ i passem el matí juntes a #Lleida

Us animeu? #Dempeus pic.twitter.com/QsdWmY3yKR

— CUP Països Catalans (@cupnacional) December 9, 2017