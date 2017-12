El Ayuntamiento que gobernó la golpista Borràs dio otros 51.000 € en contratos al padre de sus hijos

El Ayuntamiento que gobernó la golpista Meritxell Borràs dio otros 51.000 euros en contratos al padre de sus hijos. Concatel, la empresa del padre de sus hijos, no dejó de lograr contratos públicos a la estela de los cargos públicos de la imputada por el 1-O. Lo hizo al paso de Borràs como consejera del mismo Govern que hizo famoso el lema “España nos roba”. Y lo hizo en la etapa previa de la golpista como alcaldesa de Hospitalet de Llobregat.

El padre de los hijos de Borràs, Antoni Andreu Asensio, recaló en la empresa SII Concatel en julio de 2014. Y su mujer no abandonó el Ayuntamiento de Hospitalet, del que fue regidora, hasta junio de 2015, momento en el que, lejos de perder su influencia local, pasó a ser directamente consejera.

Durante ese tiempo de menos de un año, Concatel consiguió ya un primer contrato público por importe de más de 21.175 euros. Un contrato que se vio seguido de otros dos con cargo a los presupuestos locales de 2016 por valor de 10.002,71 euros y 20.086 euros respectivamente. Es decir, que el paso de Borràs, por el Ayuntamiento de Hospitalet se dejó notar en más de 51.000 euros en las finanzas de la empresa para la que trabajaba Asensio.

El concepto del primero de los contratos fue el del desarrollo de un “servicio de definición estratégica del Plan de Sistemas”. Sea lo que fuere aquello, lo cierto es que en el Ayuntamiento debieron quedar encantados, porque según era ascendida Borràs al cargo de consejera de la Generalitat, los contratos siguieron multiplicándose: otro por “servicio de mantenimiento del sistema de protección perimetral”, de 10.002,71 euros; y otros más por el “servicio de consultoría de gestión y control” por 20.086 euros.

Todos los contratos, eso sí, quedaron dentro de la categoría de contratos menores, lo que permitió que los sistemas de control fueran claramente menores que si el importe de los tres se hubiese concedido de forma conjunta.

Estos contratos no son sino un eslabón más en la amplia contratación que ha conseguido Concatel en los distintos niveles de la administración catalana desde la entrada de Asensio en su estructura. De hecho, como publicó OKDIARIO, la empresa pública de la Generalitat Infraestructures.cat dio otro concurso de 680.000 euros a Concatel en una circunstancias que levantaron cierta crítica ya en su momento. El consejo de administración de la empresa pública Infraestructures.cat acordó el 15 de julio de 2016 adjudicar a Concatel por 680.000 euros un “contrato de servicios de gestión y administración, conectividad y housing” de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para Infraestructures de la Generalitat y IFERCAT.

Este último organismo es el ente público que gestiona los servicios ferroviarios de cercanías en Cataluña. El anuncio de este contrato fue firmado por el presidente y consejero delegado de Infraestructures.cat, Joan Jaume i Oms, y destacaba que la oferta de SII Concatel “es la más ventajosa económicamente, en función de los criterios establecidos en el pliego de bases de la licitación”. Pero para llegar a este acuerdo, el consejo de administración de Incfraestructures.cat descartó antes otra oferta más ventajosa, presentada por Everis por importe de 629.000 euros, calificándola como “baja temeraria”.

Y, como adelantó igualmente OKDIARIO, la Generalitat adjudicó también 1,8 millones de euros (ampliables hasta un total de 3,6 millones) en agosto de 2016 a la UTE formada por la firma Tecnología & Sistemas de Dirección SL y, una vez más, SII Concatel, para gestionar el “contrato de servicios de mantenimiento del sistema de gestión basado en la solución SAP y otras aplicaciones corporativas vinculadas para Infraestructures.cat y IFERCAT (el ente público de infraestructuras ferroviarias de la Generalitat)”.

La ex consejera de Gobernación Meritxell Borrà, sin embargo, no ha dado ninguna explicación. Ella, que ha reaparecido este sábado en un acto de campaña de Juntos por Cataluña en su primera aparición pública después de salir de la prisión de Alcalá Meco, ha preferido hacer campaña separatista y ha señalado que “pienso mucho en los que todavía están allí [en prisión]. No desfallezcáis, enviad cartas a todos ellos, porque es una forma de que se sientan queridos y cerca de vosotros, y un poco más libres”.