Romeva: “El independentismo ha despertado al fascismo en España y hay que echarlo”

El ex conseller Raül Romeva ha reivindicado que el independentismo “haya despertado al fascismo en España” porque “si estaba dormido es que no estaba muerto, y al fascismo no hay que dormirlo, hay que vencerlo”, al tiempo que ha denunciado que si gana el “bloque del 155 volveremos a la oscuridad del fascismo”.

En un acto en la plaza Mediterrània de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ante una millar de personas, el número 3 por ERC en las catalanas del 21D ha hablado de su estancia en la prisión de Estremera (Madrid), y ha reclamado la libertad del líder de ERC, Oriol Junqueras, del ex conseller de Interior Joaquim Forn y de “los Jordis”.

Romeva ha reprochado el “juego sucio” que implica que el candidato de ERC a la Presidencia “no pueda hacer campaña en igualdad de condiciones” que los otros, pero ha advertido de que “en todos nosotros hay una parte de ellos, de los que están encerrados en defensa de nuestra libertad”.

“Los partidos del 155”

“Hablan de odio -ha afirmado- pero solo hay que mirar a los ojos a la gente que está en la calle o a los de los presos políticos, porque esto va de personas y sentimientos, de una gran oportunidad para que todo el mundo pueda sentirse parte de esta sociedad”.

Según Romeva, si gana “el bloque del 155” que “ha intervenido las instituciones democráticas de Cataluña y ha justificado la represión y la vulneración de derechos básicos, volveremos a la oscuridad del fascismo”.

“Es cierto que nosotros hemos despertado al fascismo que aún hay en España -ha admitido en referencia a unas palabras del líder de Podemos, Pablo Iglesias-, pero es para echarlo y para derrotarlo, ya que si estaba dormido es porque no estaba muerto, y al fascismo no hay que dormirlo, hay que vencerlo”.

“El invierno de la oscuridad del fascismo, que algunos veían dormido, había que despertarlo”, ha insistido el ex conseller, que ha reclamado “ganarlo democráticamente en las urnas” y “haciendo cosas que no harán los partidos del 155, como abrir fosas comunes de gente que murió en la Guerra Civil”.