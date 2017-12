La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avisado este jueves a los independentistas que han acudido a Bruselas a manifestarse a favor del ‘procés’ de que si están allí, es gracias a que tienen un DNI español y a que viven en un país que forma parte de la Unión Europa “que critican”, y en el que manifestarse es un derecho.

“Están ejerciendo un derecho europeo derivado de que España forma parte de la Unión Europea, de esa Unión Europea que precisamente están criticando y algunos asumiendo salir de ella, los impulsores del viejo procés, que han criticado lo que supone la Unión Europea “, ha lamentado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En esta línea, Sáenz de Santamaría ha criticado que los impulsores de esa marcha no duden “en echar piedras sobre el tejado europeo cuando no les secundan”. “Tener un DNI español y pertenecer a la Unión Europea es lo que les ha permitid ir allí y manifestarse”, ha enfatizado.

Además, ha criticado que, al contrario de lo que es habitual en las campañas electorales, que es que los candidatos pidan el voto a los ciudadanos, en el caso del ex presidente catalán Carles Puigdemont y cabeza de lista de Junts per Catalunya, “algunos ciudadanos han tenido que ir a visitarle a él” a Bruselas. “Lo cual no deja de ser muy significativo en unas elecciones”, ha apostillado.