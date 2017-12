El ex conseller de Exteriores y ‘número tres’ de ERC en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, Raül Romeva, ha explicado este jueves que decidió no quedarse en Bélgica junto a otros miembros del Govern destituido por un pacto con el ex vicepresidente y líder de los republicanos, Oriol Junqueras.

“Sabíamos las consecuencias pero yo había sido cabeza de lista de JxSí y me comprometí, entre otras cosas, con una persona que era Oriol”, ha relatado en una entrevista de Catalunya Ràdio.

Romeva ha asegurado que no podía “de ninguna de las maneras” intentar evitar la cárcel si Junqueras corría peligro de acabar en ella, aunque ahora el Tribunal Supremo lo ha puesto en libertad provisional mientras mantiene a Junqueras en prisión preventiva.