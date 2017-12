La Generalitat pagó 27.000€ por la difusión europea de la última novela del diputado Lluís Llach

Lluís Llach (Gerona, 1948), cantautor en lengua catalana y diputado de JxSí hasta la aplicación del 155, se vio directamente favorecido por los presupuestos de la Generalitat gobernada por su formación política: el Ejecutivo de Carles Puigdemont regó con casi 27.000 euros la traducción al alemán, el holandés y el francés de su última novela, “Les dones de la Principal”, una historia de tintes detectivescos ambientada en la Cataluña interior durante los años de la dictadura franquista.

El Diario Oficial de la Generalitat ha publicado las subvenciones otorgadas por el Instituto Ramón Llull, el consorcio cultural integrado por la Generalitat, el ayuntamiento de Barcelona y el gobierno balear para la promoción de la cultura y la lengua catalana. En la relación figuran tres subvenciones para las editoriales que tradujeron la obra de Llach al francés (Éditions Actes Suc, 7.194 euros), al holandés (Uitgeverrij Atlas Contact, 9.374 euros) y al alemán (Insel Verlag, 10.186 euros). Como puede comprobarse en el documento adjunto, en este último caso se organizó la visita de catorce libreros germanos para entrevistarse con el autor con motivo de la publicación de la traducción.

Aunque la subvención no fue directa al autor, sino a las editoriales que publicaron su obra en estos idiomas, Llach sí se beneficia directamente de los mayores derechos de autor que le generan la difusión de la novela.

La financiación pública para la difusión internacional de la novela de un diputado por la misma administración a la que pertenece sería un escándalo de haberse tratado, por ejemplo, de Joaquín Leguina, que publicó su primera novela siendo presidente de la Comunidad de Madrid y otras seis más siendo diputado nacional en el Congreso de los Diputados. El trato de favor hacia Lluís Llach es un detalle más en el saqueo de las arcas públicas por parte del independentismo catalán.

Llach contra Serrat

Llach decidió entrar en la política activa en 2015, cuando su relieve como cantautor era cosa del pasado. Su mayor éxito, “L’Estaca”, tuvo lugar en 1973, cuando el final del final del franquismo estaba cerca y España comenzaba a despertar a la libertad. Su obra literaria no deja de ser una aventura sin reconocimiento más allá de la crítica literaria y elitista del independentismo catalán. Circunstancia que no fue óbice para que su última novela fuera divulgada en el exterior con el dinero de todos los catalanes, incluso de aquellos a los que el diputado despreció en muchas de sus declaraciones. Entre ellos, el también cantautor catalán Joan Manuel Serrat, del que dijo “es muy de obediencia socialista” después de que el autor de “Mediterráneo” criticara el referéndum ilegal por no ser “transparente tras hacerse a espaldas de los demás miembros del Parlament”