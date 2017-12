El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha colgado un vídeo electoral de la candidatura que lidera, Junts per Catalunya, con motivo de la campaña de las elecciones del 21-D y en el que pide que le sigan llamando “president”.

“Fue un referéndum, y haremos un país mejor”, manifiesta Puigdemont al final de este vídeo. En el mismo, se insta a los catalanes a seguir “defendiendo” el movimiento separatista en Cataluña tras la aplicación del artículo 155.

El ex líder del ejecutivo catalán aparece en un bosque de Bruselas, ciudad a la que huyó para evitar a la justicia española por sus presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.

Carles Puigdemont insta a sus votantes a “bajar a la calle”, a hacer “caceroladas” y a “ir de amarillo” para apoyar a los ex miembros del Govern que siguen en prisión provisional. “No hables, no cantes, no te defiendas, no imprimas, no pié, no bajes a la calle, no cuelgues cosas en el balcón, no piques cacerolas, no vayas de gordo, no era un referéndum, no será un país mejor, no diga presidente Puigdemont”, afirma el narrador del vídeo electoral.

“Habla, canta, defiéndete, imprime, pía, baja a la calle, cuelga cosas en el balcón, haz caceroladas, ve de amarillo”, resalta el ex presidente de la Generalitat.