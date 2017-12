Son jóvenes y rondan los 40. En común tienen haber pasado los últimos años profesionales de su vida entre las paredes del Palau de la Generalitat. Primero, con Artur Mas de presidente y, después, con Carles Puigdemont. Por el edificio situado en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, los líderes llegan y se van, pero los fontaneros se mantienen. Elsa Artadi, Jaume Clotet, Joan Maria Piqué y otros, cuyas visitas eran recurrentes a la sede gubernamental, como el economista y exsocialista Heribert Padrol, son claves en toda la estrategia independentista desde el 2010.

Junto con el ex consejero y ex diputado Francesc Homs, que primero ocupó la secretaria general del gobierno de Artur Mas y luego fue consejero de la Presidencia y Portavoz, este grupo de “estrategas” ha sido el encargado de dirigir los pasos de los principales gobernantes catalanes en los últimos años. En 2012, con el asesoramiento también del entonces ‘spindoctor’ de cabecera de CDC, David Madí, los pensadores del proceso independentista convencieron a Mas para que convocara elecciones presentando la extinta CiU como una fuerza favorable al derecho a decidir. El resultado fue devastador: los nacionalistas pasaron de 62 a 50 diputados. Hoy, cinco años más tarde, personas que ocuparon altas responsabilidades en el partido e incluso en el ejecutivo, critican sin tapujos aquella decisión. Aseguran que le advirtieron al ex presidente que no era una buena solución.

Lo mismo hicieron tres años más tarde, en 2015, cuando Mas volvió a convocar elecciones y dejó la hoja de ruta en mano de estos mismos ‘estrategas’, a los que se sumaron en aquella ocasión Lluís Corominas y Francesc Sánchez –investigados por la celebración de la consulta el primero y por el caso del 3% el segundo-. Tras una fuerte campaña de presión contra ERC, consiguieron pactar una lista conjunta ‘Junts Pel Sí’, de la que Mas era el número cinco por Barcelona aunque se presentaba como el presidenciable. Con 62 escaños, Junts pel Sí necesitaba la CUP para llegar a un acuerdo de Gobierno. El pacto fue criticado de nuevo por algunos altos cargos de la antigua Convergència, pero era la única forma de salvar los muebles. La CUP obligó a Mas a dar un paso atrás y renunciar a ser presidente, dejando en manos de Carles Puigdemont el liderazgo de la Generalitat. Un nuevo fracaso de los ‘pensadores’ del proceso.

Ya con Puigdemont instalado en la Plaza Sant Jaume, los ahora máximos mandatarios de la candidatura de Junts per Catalunya ocuparon nuevos despachos. Elsa Artadi, esposa de Heribert Padrol, un alto inspector de Hacienda que había estado afiliado al PSC, pasó a ser Directora General de Coordinación Interdepartamental. Con 40 años, esta profesora universitaria fue el fichaje estrella de Andreu Mas-Colell, cuando fue nombrado consejero de Economía en 2010. Dirigió la Lotería de Cataluña –poniendo en funcionamiento el sorteo de la Grossa de Navidad- y luego la hacienda catalana. Lejos de la doctrina de partido, Artadi nunca se afilió a CDC. En verano del 2016 sí se asoció al PDeCAT, del cual se acaba de dar de baja, para figurar como independiente en el número diez de la lista de Junts per Catalunya y dirigir la campaña de Puigdemont. Durante este año, fue la responsable de estudios del partido y dirigió dos de sus convenciones, por expreso deseo de Artur Mas.

El periodista Jaume Clotet, que fue jefe de política del diario Avui y corresponsal en Euskadi de ese mismo diario y Ona Catalana entre 2001 y 2003, se incorporó al gobierno catalán el año 2014 como responsable del Programa Internacional de Comunicación y Relaciones Publicas Eugeni Xammar, con el que el ejecutivo de Mas pretendía ganarse los medios de comunicación internacionales y sus corresponsales para hacer difusión de su pulso al estado. En 2016, con la salida de Jordi Cuminal –hombre fuerte de Artur Mas a quien le pidió formara parte de la lista de Junts pel Sí y le encargó el diseño de transformación de CDC al PDeCAT-, Clotet le relevó al frente de la Dirección General de Comunicación del gobierno, convirtiéndose así en uno de las figuras claves del ejecutivo de Puigdemont. En ese mismo momento, dejó en manos del actual responsable de la prensa del expresidente en Bruselas, Joan María Piqué, la dirección del programa Eugeni Xammar, con el cual ha recibido importantes críticas de periodistas internacionales acusándole de presiones por no informar acorde con sus pretensiones.

Ahora Artadi, Clotet y Piqué forman el núcleo duro de la candidatura de Carles Puigdemont a las elecciones del 21 de diciembre. Sin afiliación al partido de Puigdemont ninguno de los tres, algunas fuentes les sitúan al frente de la decisión del ex presidente de renunciar a las siglas del PDeCAT para concurrir en estos comicios. Algunas informaciones apuntan incluso a que, sin estar afiliados al PDeCAT, los tres ‘estrategas’ habrían pedido al partido que les pagaran todos sus gastos y viajes hasta Bélgica. Los constantes errores de comunicación acarreados durante esta precampaña –con los carteles similares a los de En Comú Podem- hacen saltar todas las alarmas en el cuartel general de los demócratas, el principal partido que da apoyo a Junts Per Catalunya. De cumplirse los malos pronósticos de algunos, los ‘estrategas’ del independentismo sumarían un nuevo fracaso en sus vitrinas.