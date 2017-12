La diputada de En Comú Podem y portavoz de Sanidad en el Congreso, Marta Sibina, ha anunciado este lunes que no va a hacer campaña a favor de la candidatura de Catalunya En Comú-Podem por entender que está incumpliendo su compromiso con la “revolución democrática” y por su equidistancia entre los independentistas y el Gobierno, y ha criticado también las posiciones de la dirección de Podemos que encabeza Pablo Iglesias. No obstante, no muestra su intención de dejar su escaño en el Congreso.

“Por respeto, por compromiso y por coherencia no haré campaña por Catalunya En Comú-Podem”, ha asegurado en un mensaje en Twitter, en el ha compartido una carta en la que justifica su decisión de desvincularse de la campaña electoral que liderará su compañero en el Congreso Xavier Domènech.

Per respecte, per compromís i per coherència, no faré campanya per @CatEnComu_Podem pic.twitter.com/SrXGgYhiYM — Marta Sibina Camps (@Marta_Sibina) 4 de diciembre de 2017

Sibina, que es próxima al ex secretario general de Podem Albano Dante Fachin, explica que “no puede estar de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho estos días”, como por ejemplo, el discurso que “equipara” la declaración unilateral de independencia (DUI) y la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno.

“Mientras que la DUI es una acción política (con la que se puede estar de acuerdo o no), compararla y ponerla al mismo nivel de una acción represiva sin precedentes no es aceptable”, asegura la diputada de En Comú.

“Es intolerable”

En segundo lugar, Sibina, que respaldó a Fachin cuando éste fue apartado por la dirección estatal por su cercanía al independentismo, asegura que no puede compartir posicionamientos como el manifestado por Podemos, “reduciendo la situación política catalana a un intercambio de golpes” en un partido de tenis, cuando los únicos golpes los han recibido miles de ciudadanos pacíficos par parte de agentes uniformados y armados”.

Asimismo, la parlamentaria afirma que no puede compartir el argumento expresado por algunos dirigentes de su partido, entre ellos, el propio secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, “culpando a los independentistas de ‘despertar el fascismo’, como el líder ‘morado’ aseguró este domingo durante un acto de Catalunya en Comú-Podem; comentario que también ha rechazado el propio Fachin y los anticapitalistas catalanes.

“No hacen falta muchas explicaciones sobre este punto. Culpar a aquellos que ejercen un derecho de la reacción del fascismo es absolutamente intolerable”, denuncia Sibina, quien también critica que los ‘comunes’ rechacen “cualquier tipo de unilateralismo”, cuando esa fuerza defendía, según recuerda, que “la solución” al conflicto catalán debía buscarse “sin ningún tipo de subordinación”.

“El 15-M ocupó las plazas de manera unilateral y saltándose las amenazas de todo tipo de gobiernos. No puedo evitar preguntarme dónde se ha decidido que la desobediencia civil y la resistencia pacífica ya no son nuestras herramientas”, enfatiza.