El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado hoy que interpretar la decisión del juez del Supremo Pablo Llarena de mantener en prisión a Oriol Junqueras como una “venganza” del Estado es “una falta de respeto a la independencia judicial”.

Catalá, en unas breves declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto en el Ministerio, se ha pronunciado así al ser preguntado por las críticas que han vertido diferentes dirigentes independentistas contra la decisión del juez.

Llarena ha decidido dejar en prisión preventiva al ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, al ex conseller de Interior Joaquim Forn y a los líderes independentistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, y fijar fianzas de 100.000 euros para otros seis ex consellers, que esta misma tarde han salido de la cárcel.

Contesta a ERC

A juicio del portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, se trata de una “venganza” del Estado contra el pueblo catalán.

Rafael Catalá ha mostrado su respeto y reconocimiento a la actuación de un tribunal independiente. A su juicio, esa la mejor manera de interpretar las decisiones judiciales “siempre, cuando nos gustan más y cuando nos gustan menos”.

Y ha criticado las acusaciones de ERC, pues a su juicio son una falta de respeto a la independencia judicial.