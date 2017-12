El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha pedido este viernes por la mañana a los ex consellers en prisión preventiva que hagan “lo que haga falta para salir” de la cárcel, una petición que ha extendido a los líderes de Òmnium, Jordi Cuixart, y la ANC, Jordi Sànchez.

“Os queremos en casa. Tenéis que salir de la cárcel porque no deberíais haber entrado nunca”, ha publicado en un mensaje de Twitter recogido por Europa Press el mismo día que el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete ex consellers comparecen ante el Tribunal Supremo con la esperanza de que el juez modifique su actual situación procesal, dictada por la Audiencia Nacional.

Se trata de los ex titulares de Presidencia, Jordi Turull; Exteriores, Raül Romeva; Gobernación, Meritxell Borràs; Interior, Joaquim Forn; Territorio, Josep Rull; Justicia, Carles Mundó, y Trabajo, Dolors Bassa, todos ellos cesados en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Es la misma situación jurídica en la que se encuentran Sànchez y Cuixart, en prisión preventiva en Soto del Real mientras se les investiga por un presunto delito de sedición y que también comparecen este viernes ante el Alto Tribunal.

“Tenemos mucho trabajo y os necesitamos para plantar cara al tripartito del 155. ¡Deseo reencontrarme con vosotros bien pronto!”, ha añadido en su tuit Puigdemont, que se encuentra en Bélgica junto con Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret.