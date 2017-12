El ex presidente de la Generalitat y presidente del PDeCAT, Artur Mas, ha indicado que, si los partidos independentistas no vencen en las elecciones del 21 de diciembre, “se acepta el resultado y se colabora con los que han ganado para que la futura legislatura dé los mejores frutos para Cataluña”.

“Cualquier demócrata debe aceptar de buen grado cualquier resultado electoral, le guste o no le guste, y si el bloque soberanista no tiene mayoría de diputados en el Parlament de Cataluña, pues habrán ganado los otros”, ha planteado este viernes en una entrevista de Onda Cero.

Por el mismo motivo, ha pedido a los no independentistas y al Gobierno central que acepten una victoria de los partidarios de la República catalana, y ha instado a “invitar a las autoridades del Estado a sentarse a hablar del conflicto político” si el soberanismo vence el 21-D.

Artículo 155

Mas ha rechazado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por el que se disolvió el Parlament, se cesó al Govern y se convocaron elecciones, y ha reiterado que al ex presidente Carles Puigdemont, no se le garantizó que si convocaba comicios autonómicos se frenaría el 155: “Esa garantía no se la dieron nunca, y eso yo lo viví”.

Ha explicado que el Ejecutivo catalán no estaba dispuesto a que se produjeran situaciones violentas si, por ejemplo, se proclamaba la independencia y se creaba una situación de resistencia en las instituciones, pero ha indicado que a él no se le trasladó información sobre actuaciones violentas por parte del Estado: “Yo no la tuve, pero no sé si él (Puigdemont) la llegó a tener o no”.

“Una cosa es la represión, que puede tener una connotación de violencia física o no, y otra la represión sin violencia física, como meter a alguien en prisión”, ha aclarado.

También ha expresado su sorpresa por la actuación policial del 1 de octubre “entre otras cosas porque el Gobierno estaba diciendo que ya habían desmantelado el referéndum”.