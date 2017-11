Los jefes del fisco catalán se inventaron los ingresos: “Pon 75.000 millones, es una cifra guapa”

El máximo responsable de construir la Hacienda catalana separatista, Josep Lluis Salvado Tenesa, mantuvo el 29 de agosto una conversación telefónica con otro miembro de los equipos de Gobierno de la Generalitat, Albert Puig Pascual, en la que, a medida que avanzaba la conversación, iban añadiendo y quitando cifras de supuesta recaudación sin el menor rigor técnico ni justificación. Todo ello bajo una consigna: “No hace falta dar explicaciones de nada”. Las cifras aparecían y se cambiaban posteriormente en medio de argumentos como “que son 75.000 millones” que “es una cifra guapa” o “lo digo porque da una sensación de Estado”.

En una narración literalmente cómica, los dos altos cargos hablan de las previsiones de ingresos que deberían haber financiado todos los servicios de los catalanes en una hipotética independencia -sanidad, educación, servicios sociales-. Y lo hacen con frases como las siguientes: “Dejemos la Agencia Tributaria preparada (según lo que decidan los ciudadanos de Cataluña) para recaudar y gestionar 75.000 millones de euros, ¿cómo lo ves?”. Salvado Tenesa contesta a Puig Pascual que “sí, que 75.000, de aquí tienes que quitar las cotizaciones sociales”.

Puig no se queda muy convencido y le dice que “bueno, que eso también lo gestiona la Agencia Tributaria catalana”. Salvado contesta que “no, no, no, que lo gestiona la Agencia de Protección Social”. Albert replica: “Pensaba que todo eso pasaba a través de la Agencia Tributaria catalana”.

Salvado Tenesa sigue con sus cálculos y se da cuenta de que hoy otra partida que restar: “También hay que sacar los impuestos locales, pero que bueno, que no deja de ser una cifra guapa, que son 75.000…”.

Puig Pascual se agarra a los 75.000 millones de euros: es la cifra que pretende publicitar en la propaganda separatista. Especialmente porque “lo dice porque a él le da una sensación de Estado”, como recogen expresamente las grabaciones aportadas por la Guardia Civil al Juzgado número 13 de Barcelona. Salvado afirma en ese momento que la cifra era de “40.000 millones”, pero le aclara a Puig Pascual que “no hace falta dar explicaciones de nada”.

Puig Pascual no tiene un especial problema con el baile de cifras: “Le dice que vale, que esta noche lo piensa, que lo escribirá en un papel y se lo explica al otro”.

Salvado aún lo lía más: “Dice que las cotizaciones son 25.000, los impuestos locales son 5.000, por lo tanto, 74.000 menos… bueno son 40.000 y ya está, sí, sí”, una cifra que ni siquiera sale de ese cálculo.

Puig Pascual reconoce que “le están empezando a llamar todos, que esto cómo lo haréis, cómo lo haréis y le he dicho que el 4 se lo explicarán”. Salvado Tenesa deja claro que no quiere dar muchas explicaciones de las cifras. Lógico. Y responde a Puig Pascual sobre los aspectos legislativos de todo ello que “pelotas fuera”.

Posteriormente hablan de un Power Point que le han enviado “esta gente…”. “Albert Puig le pregunta que cómo lo ve, que si no le gusta. Lluis Salvado admite que “no sabe” y Puig aclara que “si no le gusta lo dejan correr”.

Un día después de esta conversación el propio Salvado Tenesa mantiene otra conversación telefónica con un sujeto diferente y no dudará en reconocer que “cualquiera con dos dedos de cerebro lo sabe”, “que no hay capacidad, ni tenemos control de Aduanas, ni tenemos un banco donde meter…, la cosa pinta… está muy verde”, aclaró a un compañero de partido que le pedía explicaciones directamente de parte de Oriol Junqueras.

El ataque de sinceridad fue a más: “Ahora bien, a mí me da pánico si transmitimos las cosas como son en realidad”, añadió.