El jefe de la Hacienda separatista: “Cualquiera con dos dedos de cerebro ve que no estamos preparados” para el 1-O

El secretario de Hacienda de la Generalitat, Josep Lluis Salvado Tenesa, confesó la verdad en una conversación telefónica interceptada por la Guardia Civil a un mes del referéndum ilegal del 1-O: “Cualquiera con dos dedos de cerebro lo sabe”. “Que no hay capacidad, ni tenemos control de Aduanas, ni tenemos un banco donde meter…, la cosa pinta… está muy verde”, aclaró a un compañero de partido que le pedía explicaciones directamente de parte de Oriol Junqueras.

El ataque de sinceridad fue a más: “Ahora bien, a mí me da pánico de que si transmitimos las cosas como son en realidad […] esto no lo acaben autorizando para decir que Junqueras no ha preparado el país para que el 2 de octubre declaremos la independencia”.

Con esta crudeza se refleja literalmente en la documentación aportada ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona -por las diligencias solicitadas por VOX-. Unas grabaciones captadas el 30 de agosto donde queda claro que los máximos responsables de las “estructuras de país” sabían que llevaban su región a un desastre y lo ocultaron intencionadamente. Les ocultaron el detalle de la catástrofe incluso a los máximos responsables de sus partidos separatistas por miedo a decirles que era imposible materializar su utopía.

Josep Lluis Salvado Tenesa remarca su frustración y su mentira: “La han hecho de todos los colores esta gente” y “es que, si somos sinceros y explicamos las cosas como son, que ellos también lo saben, al final el problema es Junqueras”.

“Si le decimos la verdad estamos muertos, tu miedo es que si lo explicamos… si no lo explicamos, los otros dirán que Junqueras no lo está haciendo, y si lo explicamos, ahí el riesgo, sí continuamos todos pensando que estamos preparados, y todos hacen ver que estamos preparados para que nadie se atreva a decir que no, nos podemos encontrar que el 2 de octubre estamos donde no estamos y si le decimos la realidad acabarán diciendo que el Departamento de Economía no hace el trabajo y por lo tanto la culpa es del Junqueras”, señala el responsable máximo de tener a punto el aparato de recaudación tributaria separatista; el que debía permitir el “oxígeno financiero” -como él mismo le llamaba- de la nueva República Catalana; el mismo mecanismo fiscal del que alardearon públicamente durante meses. Y el mismo que llegó a falta de un mes convertido en una auténtica chapuza.

“Si estuviéramos jugando en un equipo donde la gente jura lealtad no habría problema, pero ya sabes que eso no es así”, añade en la conversación un Tenesa que, a esas alturas, se encontraba más preocupado por las peleas internas que podían surgir al comprobar el desastre de supuesta independencia, que de decir la verdad a una población que se enfrentaba a un corte financiero sin tener ni la más mínima posibilidad de contar con estructuras tributarias fiables.

No era la primera vez que Salvado Tenesa mostraba su falta de confianza en los anuncios grandilocuentes que los separatistas lanzaban a la población catalana durante esos días. El secretario de Hacienda de la Generalitat había defendido ya, ante la ANC, saquear “el FLA [Fondo de Liquidez Autonómico con el que el Gobierno central rescata a las comunidades autónomas quebradas]”. Porque “el FLA no durará siempre y cuando seamos independientes no habrá FLA”. “Este ejercicio es estratégico”, añadió en mayo de este año. Porque “necesitamos llegar con oxígeno. No podemos llegar al momento post referéndum asfixiados financieramente”. Porque sabía perfectamente que todos los anuncios oficiales triunfalistas que se lanzaban respecto a la capacidad económica catalana eran falsedades con un único fin: engañar a la población catalana.