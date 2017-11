Iceta: “Hay que retomar el pacto del 78 y repensar el encaje de Cataluña”

Tras el paso de la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, por ‘Mi Casa Es La Tuya’, el programa de Bertín Osborne en Telecinco, le ha tocado el turno al candidato del PSC, Miquel Iceta. Para el socialista la solución al problema catalán está clara: “Hay que retomar el pacto del 78 y repensar el encaje de Cataluña”.

Cree Miquel Iceta que a raíz del desafío secesionista “se está rompiendo la sociedad, entre amigos, entre familias, se han creado heridas innecesarias”. Llegados a este punto y sobre la resolución del problema que “un empate sería bueno para todos”.

Vida personal

Iceta confiesa que fue una persona religiosa hasta los 16 años pero que se fue separando de la Iglesia porque al confesarse tenía que hablar de sus relaciones con los chicos, y es que el líder del PSC confiesa abiertamente que es homosexual.

Huérfano de padre desde los 24 años, cree que su progenitor estaría orgulloso de su trayectoria política. Y confiesa que cuando se metió en política en la Universidad “dejé de ser buen estudiante”.

Reconoce que su vocación frustrada hubiera sido tener una librería aunque no cree que deje nunca la política: “La política me abdujo, me secuestró, fue como un bichito” y sobre sus tendencias ideológicas lo tuvo claro desde el principio: “Siempre tuve claro que tenía que ser socialista”.

Su primer cargo público fue de concejal en Cornellá, donde el alcalde era otro socialista histórico: José Montilla. Confiesa que le fichó porque era el único del grupo que se atrevía a hablar en catalán. Después trabajó en el gabinete de Felipe Gonzalez coordinando las relaciones con el PSC.

Recuerda con mucho cariño a su compañera fallecida Carme Chacón: “Era una persona que iba a por todos los balones, estaba en todas las batallas. No renunció a nada”. Para él, su pérdida “fue un golpe muy fuerte”.

Candidato a la Generalitat

Sin embargo, también ha habido tiempo para el humor. Sobre su primera candidatura a la Generalitat, afirma: “Yo pensaba: soy un tipo bajito, gordito, calvito, que es gay, yo no me pensaba como candidato“.

Iceta ha contado que tras la marcha de Pere Navarro el PSC pensó en Nuria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma para sustituirle, pero ante la renuncia de Parlón fue elegido él casi por descarte. Ahora espera mejorar sus anteriores resultados en las próximas elecciones autonómicas: “A ver qué tal se da el 21 de diciembre”.

Sobre sus famosos bailes con Pedro Sánchez en los mítines afirma que el secretario general “se quedó clavado” la primera vez que se lanzó a bailar. Ahora, incluso le piden que baile en los actos tal y como él mismo confiesa. Aunque “se asustaron los del comité de campaña”, dice.

Repasa las primarias socialistas afirmando que trató de ser neutral, que “todos tuvieran las mismas oportunidades”, pero no niega que su apoyo y cercanía a Pedro Sánchez han sido una constante. Sobre Susana Díaz afirma “es una fuerza de la naturaleza, siento admiración por ella”, pero no trata de negar que tras no haberla apoyado “ahora estamos un poco más fríos”.

Junto a Osborne han recordado su intervención más famosa, que tuvo lugar en un mitin en 2016 cuando rompió a gritar consignas contra Rajoy: “¡Pedro, mantente firme, líbranos e Rajoy y del PP!”, fue su grito de guerra.

Opina de Puigdemont

Recuerda el socialista una anécdota de Carles Puigdemont, el depuesto presidente de la Generalitat. La primera vez que le vio le enseñó un recorte del Alcázar en el que salía una foto de gente llevando una pancarta por la independencia y él era uno de ellos.

Cree que “le fallaron los suyos” y por eso no convocó elecciones en lugar de optar por la declaración de independencia. Sin embargo no tiene claro que esa ruptura entre independentistas les vaya a pasar factura: “No espero un gran vuelco el 21-D”.

Con la alcaldesa de Hospitalet

Nuria Marín, la alcaldesa de Hospitalet, es para Miquel Iceta uno de sus máximos apoyos junto a Pedro Sánchez. La regidora no ha tenido reparos en participar en la entrevista y hablar sobre la situación en Cataluña.

Para Marín, que se negó a ceder locales para el referéndum, los alcaldes son “el punto de referencia para los ciudadanos”. Cree que solicitarles su apoyo fue un error porque la Generalitat demostró que podía organizar por su cuenta el referéndum ilegal.

Ambos creen que tras el 21-D habrá que buscar acuerdos y coaliciones: “No se ha producido hasta ahora pero se tendrá que producir después”, dice Iceta.

Sobre la DUI evoca su salida del Parlament: “Abandonar un parlamento en una votación para mí es inconcebible y lo he tenido que hacer tres veces en el Parlament. Es una pena y una vergüenza”. “No concibo a Cataluña sin España ni a España sin Cataluña”, concluye Iceta. Cree que el 21-D, nuestro país “se juega su ser”.