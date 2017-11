Albiol no apoyará a Iceta ni a Arrimadas si pactan con Podem: “No se puede gobernar a cualquier precio”

El presidente del PP en Cataluña y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, ha avisado este jueves de que no apoyará ni al socialista Miquel Iceta ni a la candidata Ciudadanos, Inés Arrimadas, si buscan un pacto con En Comú Podem, ya que, según ha dicho, “no se puede gobernar a cualquier precio”. En este punto, ha defendido la necesidad de que el PPC aumente su representación para ser “decisivo” porque son “la única fuerza capaz de moderar” las “debilidades peligrosas” del PSC y Ciudadanos con el único objetivo de “ocupar la silla” de la Generalitat.

Así se ha pronunciado en un desayuno informativo que ha organizado por Europa Press, que ha presentado la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Al acto, han asistido también el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, entre otros.

Albiol ha afirmado que Ciudadanos, PSC y PP van a tener que “ponerse de acuerdo necesariamente” tras los comicios del 21 de diciembre, pero ya a avisado que “no va a haber ningún acuerdo si esas mayorías tienen que pasar por llegar a acuerdos económicos y sociales con un partido tan irresponsable como Podemos”, que en las elecciones del próximo 21 de diciembre concurre dentro de la coalición En Comú Podem, cuya candidatura encabeza el diputado nacional Xavier Domenech.

El líder del PPC ha criticado que en los últimos mensajes de Albert Rivera deje entrever que quiere llegar a algún tipo de un acuerdo con Podemos para poder gobernar, algo que ha calificado de “altamente peligroso”. “Gobernar a cualquier precio no es razonable ni aceptable”, ha proclamado, para añadir que el presidente del partido naranja “parece no tener claras las ideas”.

“Aspiramos a mejorar resultados”

En esta tesitura, ha defendido la necesidad de que el PPC aumente su representación en las próximas elecciones para ser “decisivos” porque son “la única fuerza capaz de moderar esas debilidades” que pueden tener Miquel Iceta y Albert Rivera buscando el apoyo o la abstención de En Comú Podem. “Esas debilidades son peligrosas y no nos gustan”, ha avisado, para recalcar que el PP catalán no va a tener la “tentación” de llegar a acuerdos ni con Podemos ni con ERC.

Albiol ha asegurado que en el pasado el PP llegó a ser “decisivo” con 12 diputados en 1999 con Alberto Fernández y ha reiterado que el 21 de diciembre aspiran a “mejorar resultados” y convertirse en una “fuerza decisiva” en el próximo Parlamento catalán. En los últimos comicios de septiembre de 2015, el PP cosechó 11 diputados.

“Hay que esperar a los resultados del 21 de diciembre y que con los resultados encima de la mesa nos pongamos de acuerdo. Por parte del PP le puedo garantizar que ese acuerdo va a llegar y si hace falta cogeré a Arrimadas e Iceta y nos encerraremos en una habitación, y no saldremos hasta que lleguemos a un acuerdo”, ha exclamado.

¿Prefiere a Arrimadas o a Iceta de presidente?

Después de que Iceta se haya comprometido en que no usará sus votos para hacer presidente a un independentista, el líder del PPC ha dicho que “credibilidad no tiene mucha” porque los votos del PSC ya sirvieron para que en Castelldefels o Badalona se diera la alcaldía a la CUP “con tal de echar al Partido Popular”.

Al ser preguntado expresamente si prefiere a Arrimadas o a Iceta como presidente de la Generalitat, ha respondido tajante: “Al señor García Albiol, que tiene experiencia”, provocando un aplauso de los suyos. En este sentido, ha dicho que él es un candidato que tiene las “ideas claras” y con experiencia de gestión porque fue alcalde. “un activo que no tienen” ni Iceta ni Arrimadas.

“C’s compite por todo aquello que se mueva”

El dirigente del PP ha cargado duramente contra Ciudadanos y sus cambios de criterios, poniendo como ejemplo lo que ocurrió con el artículo 155 de la Constitución. Así ha recordado que en septiembre se “negaban en redondo” a aplicarlo asegurando que el propio Albert Rivera sostenía que era “matar a moscas a cañonazos” y poco después parecía que “lo había inventado él”.

“Ciudadanos compite por todo aquello que se mueva”, ha enfatizado, para agregar que el PP tiene una ideología, unos principios y unos valores que mantiene en todo momento y que, a diferencia del partido naranja, no cambian “en función de hacia donde va la actualidad política. “No somos lo mismos. Algunos intentarán parecerse a nosotros, pero no son lo mismo. Entre la marca blanca y la original, me quedo con la original”, ha dicho.

Después de que Carles Puigdemont haya afirmado que las elecciones del 21 de diciembre serán para derrotar el artículo 155, Albiol le ha respondido que su partido pedirá precisamente en campaña lo contrario. “Vamos a pedir expresamente avalar ese artículo 155”, ha dicho, para recordar que con ese precepto constitucional se cesó precisamente al anterior Govern.

Tras asegurar que “el futuro de España se juega también” el día 21 de diciembre, Albiol ha explicado que se dedicarán a explican en campaña como “se ha demostrado que los partidos independentistas son hoy por hoy los partidos más anticatalanes que hay en el mapa político” y los que “han hecho más daño que nadie” a Cataluña.

El voto oculto de las encuestas

El líder del PPC ha quitado hierro a la caída de su formación en las encuestas que se están publicando porque, a su juicio, el PPC suele tener mucho voto oculto. Según ha admitido, en algunas partes del territorio catalán “coger la papeleta del PP delante de los vecinos, no es fácil”. “Pero históricamente, el PP ha obtenido unos resultados muy superiores a los que marcan las encuestas”, ha dicho.

Albiol ha señalado que aunque el independentismo “resiste”, en su opinión, “a la hora de la verdad va a resistir bastante menos de lo que señalan algunas encuestas”. “Estoy convencido de que los partidos constitucionalistas vamos a sumar mayoría el día 21 de diciembre”, ha dicho, para pronosticar “más votos y más diputados” del bloque constitucionalista.

En cuanto a los debates electorales, considera un “despropósito” y una “barbaridad” llegar a hacer cinco debates electorales y ha defendido que sean dos, uno la primera semana de campaña y otro la segunda. Si finalmente no es así, ha señalado que el PPC acudirá a todos los debates a los que puedan y lo intentará hacer “lo mejor posible”.

Después de que un ciudadano gritara este miércoles en Tarragona al coordinador general del PP, Albiol lo ha enmarcado en el plano de la anécdota y ha dicho que la propia persona se retrata porque no es propio de ser “educado”. Ha rechazado que tengan “miedo” pero ha reconocido que es hay “cierta tensión en determinados ámbitos territoriales” y es “ciertamente difícil” hacer campaña.

Finalmente, Albiol ha reiterado que son unas elecciones en las que está en “juego la estabilidad del conjunto de España” y por eso ha defendido contar con los ministros y la dirección nacional en la campaña . “Cuantos más seamos, mejor”, ha dicho, para señalar que Mariano Rajoy acudirá “cuatro o cinco veces” antes de los comicios. Este sábado estará en Mataró y volverá a Cataluña los días 8, 13, y 17, según fuentes del partido.