El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Joan Tardà, ha pedido disculpas al PSOE, al PSC y a su primer secretario, Miquel Iceta, por llamar “fachas” a los socialistas durante el Pleno de este martes.

El diputado independentista considera “necesario corregir” ese término de “facha” porque cree que, al utilizarlo para referirse a un partido demócrata, se “banaliza una ideología perversa”. “Y no hay que hacerlo. Por ello retiro la palabra. Y punto”, ha explicado en otro mensaje.

A qui creu q no cal corregir: utilitzar el terme “fatxa” referit a un partit o ciutadà demòcrates banalitza una ideologia perversa. I cal no fer-ho. Per això retiro la paraula. I punt.

— Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 29 de noviembre de 2017