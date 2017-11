ERC y PDeCAT dan por hecha la excarcelación de los presos y ya les preparan una recepción “como héroes”

Los partidos separatistas están convencidos de que el Tribunal Supremo va a anular la prisión preventiva que afecta estos momentos a Oriol Junqueras y el resto de ex consellers presos. No dudan de que su salida de prisión va a materializarse antes de la cita electoral del 21 de diciembre, posiblemente este mismo viernes, después de que declaren ante el juez Pablo Llarena. Y preparan ya los actos de recepción como héroes de quienes han desafiado y vulnerado la legalidad y constitucionalidad de la Carta Magna y su propio Estado de Autonomía.

Con la confirmación de la agrupación de las causas en el Tribunal Supremo, y con la asunción por parte de los golpistas encarcelados de la Vía Forcadell, tanto los responsables de ERC, como de la antigua Convergencia (ahora JxCat), tienen la seguridad de que los miembros del Govern que entraron en prisión por la petición de la Fiscalía General del Estado del fallecido José Manuel Maza y de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Llarena, abandonarán esta situación en breve y con la posibilidad de participar en la campaña electoral.

El exvicepresidente de la Generalitat catalana Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de ERC encarcelados desde el pasado 2 de noviembre han trasladado ya un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que piden su puesta en libertad. Su argumentación pasa por el hecho de que comprometerse ahora a acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pese a asegurar que no renuncian a sus convicciones políticas. El recurso explica que, pese a mantener su separatismo, lo defenderán por “las vías del diálogo y la negociación”.

La vía Forcadell

Fuentes judiciales afirman que “tras haberse aceptado una explicación similar para la ex presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, será difícil que no se asuma el mismo trato” para el resto de golpistas.

Los partidos separatistas ya han empezado a preparar los actos de recepción de los presos como si se tratase de héroes o mártires. “La campaña se alterará para ensalzar su valor y convertirlos en la prueba de que el Estado no puede doblegar al sentimiento independentista”, añade una fuente de uno de los dos grandes partidos separatistas.

Y lo harán pese a que el texto del recurso, firmado por los abogados, señala expresamente que “mis mandantes aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 en los términos que autorizó el Senado y aprobó el consejo de Ministros”. Y añade a continuación que “lo han hecho desde la más profunda discrepancia política y jurídica. Consideran que dicho artículo no permite en ningún caso cesar a los miembros del Govern, ni apropiarse de las funciones de la Presidencia de la Generalitat ni bloquear la actividad del Parlament, pero han decidido acatar su aplicación e impugnarla por los cauces jurisdiccionalmente oportunos”.

La misma defensa ha sido adoptada por los abogados de Junqueras, Romeva, Mundó y Bassa, que insisten, pese a ello que “no renuncian a sus convicciones políticas, que pasan (como han defendido siempre) por un compromiso inquebrantable con los principios de la no violencia y la democracia, porque entienden que son legítimas y que la Constitución protege expresamente su derecho a defenderlas”.

La Audiencia Nacional ha fijado para este próximo lunes la vista de los recursos contra los presos del Govern destituido. Lo hará la Audiencia Nacional por tratarse de los recursos de apelación, recursos de los que no han desistido los acusados y por lo que deben ser dirimidos en la Sala inicial. Pese a ello, esa cita podría acabar también en el Supremo, puesto que los equipos jurídicos de los golpistas ya han anunciado que pedirán su traslado al Alto Tribunal.