Arrimadas: “Quiero ser presidenta de todos los catalanes”

La líder de Ciudadanos en Cataluña y candidata a la Generalitat, Inés Arrimadas, ha concedido una entrevista a Bertín Osborne en Telecinco en la que ha afirmado que su partido considera “una obligación moral” llevar a cabo un cambio político en Cataluña.

“Al final la gente quiere lo mismo: llegar al trabajo, un buen servicio de salud… independentistas o no independentistas, no somos tan diferentes”, afirma Arrimadas.

La líder naranja se ha referido al éxodo de más de 2.000 empresas que han sacado en las últimas semanas su sede social de Cataluña por el desafío independentista.

Sobre la percepción de los ciudadanos sobre su figura, afirma Arrimadas que lo que más le dicen por la calle es que es “valiente”. Cuenta que a diario recibe “cariño y odio” pero que le compensa por la parte buena.

Fan del Barça

Arrimadas se ha referido también a sus orígenes, ya que sus padres son de Salamanca y después emigraron a Jerez, ciudad donde ella nació. Estas raíces le han costado en numerosas ocasiones que los nacionalistas la hayan tachado de no catalana o le hayan dicho que debe irse a vivir a Andalucía.

Sobre sus aficiones, Arrimadas ha contado que ya cuando vivía en Jerez era una aficionada al fútbol del Barça y especialmente una seguidora de Pepe Guardiola, de quien dice al ser preguntada sobre su postura política “me voy a quedar con su figura de futbolista y entrenador”.

Afirma Inés Arrimadas que a ella el catalán siempre le había gustado, incluso antes de vivir en Cataluña, comunidad a la que llegó para trabajar en una consultora. Sobre su sentimiento de pertenencia afirma: “Yo me siento catalana, llevo ya mucho tiempo y he formado mi familia, y me siento andaluza que es donde he nacido y me he criado, me siento española, porque es mi país, y me siento europea”.

Entrada en política

Inés Arrimadas dio el salto a la política tras asistir a un mitin de Albert Rivera, el líder de la formación, donde también conoció a otros fundadores del partido: “Después de ese mitin tardé mucho, es un proceso largo”.

“Yo había votado antes sin ilusión, al menos malo, para votar lo que había”. Eso cambió para ella al conocer a Ciudadanos, explica. Inés Arrimadas está casada con Xavier Cima, ex diputado de CDC que no ha dudado en aparecer en la entrevista. Ella afirma que es abierta y tiene amigos y familiares de todos los partidos.

Sobre las elecciones del 21-D afirma: “Yo me imagino a Ciudadanos y a otros partidos constitucionalistas gobernando la Generalitat” y además asegura que quiere ser presidenta “de todos los catalanes. Los independentistas y los no independentistas”.

Sobre Puigdemont y el 155

“A Puigdemont el debate no le gusta”, afirma, aunque no deja de reconocer que su huída a Bruselas es sorprendente. Además cree que “quedarnos mirando no era solución” en relación a la aplicación del 155, que consideraba necesaria.

Albert Rivera

En la entrevista concedida por Arrimadas también ha aparecido el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. El líder naranja cree que “ha llegado el agua tan al cuello que voy a salir a la calle”, en referencia a las masivas manifestaciones protagonizadas en Barcelona por catalanes no independentistas tras el referéndum ilegal.

Sobre la DIU confiesa Rivera que “es uno de los días más tristes de mi vida”. Para Arrimadas fue “un día indignante, de vergüenza, de impotencia y de rabia”.

El líder naranja también cree que “Puigdemont ha unido a los españoles como nadie. Después de Iniesta, Puigdemont”. Arrimadas cree que el próximo día 21 “se juega el futuro de Cataluña”.