La ministra Dolors Montserrat dice que no acepta “ni una lección de democracia” de ERC

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha dicho hoy a ERC que no admite “ni una lección de democracia” de los republicanos y menos aún después de que hayan aparecido pintadas en su casa de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), ayuntamiento que además la ha declarado “persona non grata” a instancias de los secesionistas comandados por Oriol Junqueras y Marta Rovira.

Montserrat se ha pronunciado en estos términos en la sesión de control al Gobierno del pleno del Senado, en respuesta al senador de ERC Jordi Martí Deulofeu, que le ha preguntado si el Ejecutivo considera que el Estado español es una democracia avanzada.

“Esta tarde me han declarado persona non grata en mi municipio, su partido y sus socios, ustedes que pintan mi casa por pensar diferente”, ha reprochado la ministra y ha subrayado: “Lecciones de democracia muy poquitas, a mí no. No le acepto lecciones de democracia, una catalana como yo y una española como yo“.

“Yo que pienso, siento y amo en catalán, que es la mejor manera de sentirme española”, ha apostillado, para a renglón seguido quejarse de que los independentistas la consideren una “súbdita” y no una ciudadana por sentirse española.

En este contexto, ha acusado a los secesionistas de romper la convivencia en Cataluña, de empobrecerla económicamente y de comprometer proyectos de futuro. “Sólo ustedes”, ha remachado.

Por el contrario, ha asegurado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha permitido devolver la realidad, la normalidad, la convivencia y la seguridad jurídica y económica.

A su juicio, el gobierno catalán que surja de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre deberá cumplir la legislación en vigor, respetar los derechos de todos los catalanes y trabajar para garantizar el progreso económico, social y cultural de Cataluña, para que vuelva a ser “admirada en el resto de España y orgullosa de sí misma, eso que ustedes se han cargado”.

Según Montserrat, ERC tiene una “gran oportunidad” el 21D, la de volver a la legalidad, a la ley y a la democracia, “por el bien de todos los catalanes y por el bien de todos los españoles”.

Jordi Martí, sin embargo, ha opinado que España “no” es un Estado democrático, argumento para el que ha sacado a colación las cargas policiales en la jornada de referéndum ilegal del 1 de octubre.

“No podemos permitir se banalice y normalice la represión por el mero hecho de votar. Ni olvido ni perdón”, ha dicho el senador de ERC.

También ha señalado que ERC se presenta a las “ilegítimas” elecciones del 21 de diciembre “para restituir el Govern legítimo de la Generalitat e implementar la república catalana”.