El expresidente del Parlament Benach buscó empresas para gestionar el 1-O mientras trataba concesiones públicas

La Guardia Civil ha confirmado la mediación de Ernst Benach en el entramado del 1-O. El que fuera presidente del Parlamento catalán y cabeza destacada de ERC, Ernst Benach Pascual, asesoró en la selección de operadores para tramitar y trasladar el voto por correo del referéndum ilegal.

Pero las llamadas interceptadas por la policía judicial del Juzgado número 13 de Barcelona han desvelado todo un elenco de sorpresas. Y es que, entre las negociaciones para poder encontrar empresas que ayudasen a desarrollar el golpe de estado, Benach y su interlocutor no dudaron en mezclar la asignación de un centro recreativo y turístico en Tarragona y hasta la insinuación del propio Benach de la posibilidad de decidir el cargo de director de comunicación de una de las empresas que querían acceder al negocio público.

Todo el material ha sido ya entregado a la Justicia. Todo, incluido el nombre del interlocutor de Benach: Josep Lluis Salvado Tenesa: el secretario de Hacienda de la Generalitat, máximo responsable, además, por orden directa de la Generalitat, de la creación de la nueva Hacienda catalana separatista, según la documentación de la Benemérita.

El informe de la Guardia Civil incluye una conversación que mantiene Lluis Salvado Tenesa con Ernest Benach en la que reconocen ambos que están mirando con qué empresa de mensajería pueden llevar a cabo el voto por correo previsto para el referéndum.

Salvado “llega a decir que hacerlo por Correos no es operativo y que el otro proveedor que está homologado ha fallado. Es decir está realizando actos preparatorios para poder llevar a cabo la consulta independentista del 1-O”, concluye la documentación judicial.

La conversación telefónica interceptada por la Guardia Civil entremezcla dos asuntos delicados. Según la literalidad de la transcripción aportada por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona el que fuera presidente del Parlamento catalán, pregunta ha Salvado por un proyecto empresarial en marcha.

“Lluis buenas tardes, cómo estás Luis contesta bien, bien y ahora tengo un rato de coche. Ernest le dice, escúchame una cosa, me llamó la viuda del Jordi Tardà. Lluis contesta sí, sí, lo he visto en el whatsapp. Ernest contesta que, por otro lado, me llamó el otro Jordi y entonces hemos coincidido el Juan Manuel y yo el otro día y comentamos el tema y había llamadas con los dos para entendernos básicamente es si hay alguna posibilidad de (ininteligible) esta gente (ininteligible)… esta, porque desde el punto de vista de interés tiene mucho, está muy bien, ahora otra cosa es con quién hay que hablar”.

Salvado contesta a Benach y le explica “que está en una fase preliminar”, que ha tenido un “accidente de recorrido” con una de las empresas y que otra “no estaban precalificados pero querían sacar la cabeza”, que, además, estaban sin director de comunicación. Sin ningún pudor, Ernest Benach le dice que “si necesita alguien de comunicación ya sabes…”

Y el responsable de Hacienda comenta “que está intentando aclarar con ellos pero él no puede hablar con ellos porque es el presidente de la mesa de adjudicación y lo tiene prohibido pero lo llevan indirectamente […]”. “Que la empresa que querían” sale adelante y que “se han ido sacando las otras del medio del campo ya que eran infumables desde nuestra perspectiva”.

En medio de esta negociación de negocios públicos, surge la conversación sobre el 1-O. “Ernest le pregunta si habrá voto por correo. Josep Lluis le contesta que está en ello, que están mirando si tiene proveedor de mensajería porque hacerlo por Correos no es operativo y el otro proveedor que está homologado ha fallado pero que se solucionará”, recoge la conversación grabado por la Guardia Civil. Hablan de “enviar tarjeta censal a cinco, cinco millones de ciudadanos”.

Benach se suma al optimismo y afirma “que paciencia” y “quedan en quedar un día por Barcelona”.