El vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha dicho este martes que el candidato de JuntsxCat y presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, es “un friki de la política” que “solo sale en los periódicos para decir barbaridades porque, si no, no tiene titular”. Además, le ha avisado de que “fuera de la Unión Europea no existe vida política”, en relación a sus declaraciones “antieuropeístas”.

“Se está convirtiendo en un friki de la política, vive en una realidad paralela, y cada día sale en los periódicos para decir barbaridades”, ha manifestado González Pons en una entrevista concedida a Espejo Público, en alusión al ex líder del ejecutivo catalán.

Pons ha opinado que Puigdemont “acabará saliendo en los ‘late shows'” ya que “todo el mundo espera su declaración fuera de contexto para llenar un titular”. En este sentido, preguntado por las diferencias con respecto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump –a quien también se tildó de “friki de la política”–, ha señalado que el americano “contaba con un equipo detrás, una campaña muy bien orquestada y supo lo que hacía”.

“Es un friki que solo sale en los periódicos para decir barbaridades porque si no, no tiene titular”, ha reiterado y le ha recordado que “no es un ciudadano libre” por lo que, “si quiere volver a España” serán las autoridades belgas las que lo pongan “a disposición” de las españolas.

“Fuera de la UE no existe vida política”

Asimismo, el vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, ha criticado el “antieuropeísmo” de Puigdemont, y le ha avisado de que “fuera de la UE no existe vida política”, y ha remachado: “Lo están comprobando los británicos”, en referencia a la votación que se celebró en 2016 en la que se decidió que Gran Bretaña abandonara la Unión.

De esta forma se ha referido Pons a las declaraciones en las que Puigdemont se ha mostrado partidario de promover un referéndum para que los ciudadanos catalanes decidan si quieren seguir en la UE y en qué condiciones. “Decían que eran europeístas cuando, con tal de conseguir su objetivo político, están dispuestos a renunciar a la UE”, le ha afeado el dirigente ‘popular’.

González Pons ha avisado al líder del PDeCAT de que “fuera” de la UE “no existe vida política en este continente” y ha asegurado que “todo el mundo ha entendido por fin que cuando -Puigdemont- decía ‘quiero separarme de España’, también significaba ‘quiero separarme de los valores y principios que la UE defiende hoy'”. En este sentido, ha subrayado: “Con este doble referéndum lo que estaba intentando hacer era simplemente otro brexit”.

Pese a la intención de Puigdemont, el coordinador de los diputados y senadores del PDeCAT, Jordi Xuclà, aseguró que su partido tiene “vocación europeísta” y defendió que Cataluña siga en la UE a pesar de “ser crítico con la dirección europea” y sus dirigentes. Por su parte, Puigdemont la calificó como un “club de países decadentes y obsolescentes” en el que “mandan unos pocos” con varias varas de medir, según ha afirmado.