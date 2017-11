García Albiol pide aplicar la “doctrina Forcadell” a los ex consellers que renuncien a la DUI

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha confiado hoy en que, si los ex consellers quieren salir en libertad provisional, se les aplique la “doctrina Forcadell”, que pasa por “reconocer la Constitución, el Estatut y el Estado de derecho y renunciar a la declaración unilateral de independencia (DUI)”.

Los ex consellers y los líderes de las entidades soberanistas encarcelados por orden de la Audiencia Nacional (AN) presentarán un escrito mañana ante el Tribunal Supremo (TS) para pedirle que les cite a declarar de nuevo como investigados y les deje en libertad provisional.

La ministra de empleo, Fátima Báñez, y el candidato a la presidencia de la Generalitat y presidente del PP Catalán, Xavier García Albiol, han visitado hoy la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona (ESHOB).

En declaraciones posteriores, el García Albiol ha considerado que los ex consellers “están utilizando la estrategia que consideran oportuna para poder salir lo antes posible de la cárcel, pero serán el magistrado y la Fiscalía los que decidirán lo que crean oportuno”.

“Sí que pienso que para poder disfrutar de esa libertad condicional se tiene que aplicar la ‘doctrina Forcadell’, que no pasa por otra parte que no sea por la de reconocer el Estatut, la Constitución y el Estado de derecho, y renunciar a la DUI”, ha señalado García Albiol

Para Albiol, “todo lo que no vaya por ahí, en esa dirección, no lo acabaríamos de entender desde el ámbito político como válido, pero no es decisión que nos corresponda a nosotros, sino a jueces y fiscales”, ha insistido.

Llama a Puigdemont “irresponsable”

Por otro lado, ha sido preguntado sobre las palabras del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha manifestado su “desconfianza” en el sistema de seguridad del Estado y ha afirmado que no sabe si la “deslealtad” del CNI ha impedido “evitar un atentado y muchos muertos”, tras conocerse los contactos de la agencia de inteligencia con el imán de Ripoll, cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto.

Albiol ha calificado a Puigdemont de “irresponsable” y de “haber perdido el equilibrio mínimo y elemental que se le exige a un político”