El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado a los dirigentes del PSC de haber “traicionado a la mayoría de sus votantes” al haber alcanzado pactos de gobierno con ERC e ICV-EUiA, y se ha preguntado este lunes si “rectificarán” tras las próximas elecciones de Cataluña el 21 de diciembre.

Así lo ha expresado Rivera en un mensaje publicado en su perfil personal de Twitter, donde se ha referido un sondeo publicado por El País, que indica que el 60 por ciento de los votantes del PSC desean un acuerdo con Cs y PP y no con los partidos independentistas. “Los dirigentes del PSC siempre traicionando a la mayoría de sus votantes, entregándose al nacionalismo ¿Rectificarán?”, ha preguntado a través de la red social.

El socialista catalán Pasqual Margall lideró un tripartito con ERC e ICV-EUiA en 2003, que se repitió tras las elecciones autonómicas de 2006, cuando se hizo presidente a José Montilla con el apoyo de ERC e ICV. En este sentido, el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha rechazado que se reedite una vez más, y ha reivindicado la necesidad de “ganarles en votos y también en escaños”: “No vamos a hacer tripartitos, no vamos a pactar con ERC”, ha reiterado en una entrevista en ‘Los Desayunos de TVE’ recogida por Europa Press.

El sondeo muestra cómo un 71% de encuestados desea que las elecciones se resuelvan con un acuerdo de Gobierno para resolver el encaje de Cataluña en España, si bien solo un 56% confía en que sea así. Un 35% de catalanes apuesta por un bloque constitucionalista en el Ejecutivo y un 60% del electorado del PSC está a favor del mismo según esta misma encuesta.

En este sentido, preguntado por la posibilidad de que los ‘comúns’ tuvieran la opción de decidir qué bloque debe gobernar en Cataluña, De Páramo ha previsto que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, “lo va a tener muy difícil” para explicar a sus votantes una inclinación hacia los partidos secesionistas. No obstante, sí ha opinado que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, “siempre” se ha encontrado “al lado de los independentistas”.

“Histórica oportunidad contra el procés”

De Páramo, ha destacado que los partidos constitucionalistas tienen una “oportunidad de oro” para ganar a los partidos independentistas, algo que, según ha señalado, no ocurría desde hacía 35 años: “Tenemos una oportunidad histórica de acabar con el procés”, ha recalcado. En este línea, ha asegurado que “muchos catalanes” no perdonarían a los dirigentes del bloque constitucionalista que no llegaran a un acuerdo tras las elecciones autonómicas.

“Nos preocupa que Sánchez esté poniendo palos en las ruedas al constitucionalismo”, ha reconocido el diputado, que ha recordado que su partido facilitó los gobiernos de la socialista Susana Díaz y la ‘popular‘ Cristina Cifuentes en Andalucía y Madrid, respectivamente porque fueron la lista más votada. Asimismo, ha abogado por “ser generosos” y “escuchar” lo que la gente dice a través de las urnas, haciendo alusión al apoyo que Sánchez ha negado a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, en caso de ser la candidata más votada del bloque de partidos constitucionalistas.

“Nuestro adversario no es el PP o el PSOE, nuestros adversarios políticos son los partidos nacionalistas”, ha recalcado, y ha añadido: “Nuestro adversario es el señor Puigdemont, que está diciendo que todos los que no piensan como él son fachas”. Para él, no enfocarlo de esta manera es un “error” y ha recomendado a los socialistas Sánchez e Iceta no estar “nerviosos” por lo que hace Ciudadanos, sino centrados en ganar a los nacionalistas: “Creo que es el objetivo que quieren muchos catalanes”, ha opinado.