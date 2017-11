La plataforma de Fachin supera ya en seguidores en Twitter a la coalición podemita forzada por Iglesias

La coalición de Podemos en Cataluña con ‘los comunes’ de Ada Colau para concurrir a las elecciones del 21 de diciembre no ha tenido buena acogida. Los militantes del partido de Pablo Iglesias no ven con buenos ojos la intervención que el secretario general ha hecho sobre su delegación en Cataluña provocando la dimisión de su líder, Albano-Dante Fachin. Así se ha podido observar, incluso, en las redes sociales donde la plataforma recién inaugurada por Fachin, Som Alternativa, ya cuenta con más adeptos en Twitter que Catalunya en Comú Podem. La diferencia supera ya los mil seguidores pese a que uno se trata simplemente de una plataforma y otro de un partido candidato en las elecciones.

Fachin suponía una traba para Iglesias a la hora de controlar su delegación en Barcelona. La insumisión del dirigente catalán contrariaba el carácter controlador del líder estatal. La discrepancia mayor se daba en el tema más importante del último año en Cataluña: la independencia. La deriva independentista de Fachin, que llegó a insinuar que podía presentarse a las elecciones junto a partidos separatistas, asustó a la cúpula del partido cuya estrategia y opinión sobre el independentismo ha ido cambiando. Por ello Iglesias impuso una votación en la que se instaba a los militantes de Podem a apoyar una coalición electoral con Catalunya en Comú. Fue en este momento cuando Fachin decidió no sólo dimitir, sino romper su carnet de militante en el partido.

Tras su decisión el ex dirigente de Podem fundó una plataforma política con la que pretendía acoger a todos aquellos que no comparten la hoja de ruta usada por Podemos. ‘Som Alternativa’ tuvo una gran acogida llegando a reunir más de 80 círculos (agrupaciones de militantes) en su presentación.

Los simpatizantes de Fachin no han dudado en seguirle, pese a que éste no pretende presentarse a las elecciones de finales de diciembre. Así ha sido también en redes sociales donde, no solo los seguidores superan a la coalición podemita, sino que las interacciones son mucho más altas en la mayoría de los mensajes que la plataforma publica.