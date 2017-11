Albert Rivera: “Nadie ha hecho tanto daño a Cataluña como el gobierno de Puigdemont”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido que en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre “los catalanes nos jugamos seguir siendo españoles y europeos, nos jugamos nuestro pasaporte, nuestra nacionalidad, empleo y familia”.

Por este motivo, ha anunciado que Ciudadanos intentará formar “un frente muy amplio y transversal” (que abarcaría desde el PP hasta el PSC y los Comunes, la marca catalana de Podemos), para que Inés Arrimadas sea presidenta de la Generalitat.

Rivera ha pedido a Pablo Iglesias que deje de apoyar a los independentistas y a Oriol Junqueras “si quiere seguir siendo un líder nacional con un proyecto nacional. Es verdad que Podemos tiene cada vez menos votantes, pero la mayoría de ellos no son independentistas. Queremos que nos apoyen para que Arrimadas sea presidenta”.

Del mismo modo, ha pedido que el PSC apoye a Arrimadas si es la líder del bloque constitucionalista más votada: “No estamos para tonterías, para sectarismos y para el no es no. La historia no nos perdonaría a los partidos constitucionalistas que, si tenemos un escaño más, no intentemos gobernar. Lo importante es que Cataluña acabe con esta pesadilla, nos demos la mano y volvamos a la esperanza”.

“TV3 es el NODO de Cataluña”

Durante una entrevista concedida a La Sexta Noche, Albert Rivera ha afirmado que “nadie ha hecho nunca tanto daño a Cataluña como el gobierno de Carles Puigdemont, tanto a nivel económico, porque las empresas se están marchando, como de convivencia: ha dividido a los catalanes”.

En su opinión, la televisión autonómica TV3 “se ha convertido en el NODO de Cataluña y trabaja cada día por la independencia”. Rivera no la cerraría pero cree que debe ser “plural y neutral a la hora de informar. Me confirmaría con que sea una televisión de calidad y nos cueste un poco menos, porque es la televisión pública más cara de España. Nos cuesta 270 millones de euros al año”.

Albert Rivera ha indicado que su partido quiere impulsar una reforma de la Constitución de corte federal: “Yo un autonomista convencido, no se trata de recentralizar sino de mejorar la coordinación y la financiación autonómica. El modelo alemán me gusta”, ha señalado.

“La Constitución no es la culpable de nuestros problemas, ni del paro ni de la corrupción, pero hay que actualizarla”, ha añadido Rivera. Pero a su juicio, “el PSOE quiere reformar la Constitución para convertir a España en una nación de naciones, una España de derechos territoriales en vez de ciudadanos libres e iguales”.

Los “privilegios” del cupo vasco

El presidente de Ciudadanos respeta el concierto vasco, que está previsto por la Constitución, pero prefiere “un modelo federal en el que no caben este tipo de privilegios”. Al respecto, ha recordado que en el actual modelo de financiación autonómica Madrid aporta 19.000 millones de euros anuales al resto de regiones, Cataluña 9.000, la Comunidad Valenciana 1.700, y en cambio el País Vasco recibe 3.380 millones.

Es decir, “el País Vasco es una comunidad rica, pero que recibe como las comunidades pobres, algo que no es bueno para la cohesión territorial”. Como resultado de ello, el sistema educativo vasco puede invertir 8.900 euros por alumno, mientras que la Comunidad de Madrid sólo invierte 4.400, ha señalado.